Как выглядит клубника под микроскопом: что мы едим вместе с ягодами (ВИДЕО)

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Клубника под микроскопом. Фото из открытых источников

В социальных сетях распространилось видео, где клубнику рассматривают под микроскопом. На ягодах нашли разные виды мелких клещей и других микроскопических существ. Особенно распространен земляничный клещ. Также встречается двупятнистый паутинный клещ, высасывающий сок из листьев, придавая ему бронзовый оттенок.

Некоторые насекомые даже откладывают яйца внутри плодов. Например, пятнистая дрозофила любит оставлять свои яйца под кожурой клубники и других ягод. Личинки развиваются внутри и могут выбираться наружу.

Несмотря на то, что подобные находки могут испортить аппетит, ничего опасного в этом нет. Как объясняет энтомолог из Университета Флориды Срианка Лахири, невидимые глазу насекомые и их личинки неизбежен компонент пищи, в частности клубники. Большинство сельскохозяйственной продукции имеет определенный уровень заражения насекомыми и избежать этого практически невозможно.

По словам американского энтомолога Дона Льюиса, личинки таких насекомых настолько мелкие, что их почти невозможно заметить без микроскопа. Кроме того, охлаждение и обработка ягод до попадания на прилавки магазинов значительно снижает риск их присутствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как правильно мыть клубнику от грязи, паразитов и пестицидов.

Также "Комментарии" писали, что будет с организмом, если есть клубнику каждый день.