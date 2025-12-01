Как влияют деликатесы на ваше давление: медики шокировали оговоркой

Колбасные изделия часто считают удобным источником белка, особенно для людей, которые берут пищу с собой на работу или обучение. Однако важно помнить: чрезмерное потребление таких продуктов может оказывать негативное влияние на кровяное давление. По данным издания Very Well Health, регулярное употребление колбас действительно способно повышать артериальное давление по нескольким причинам. Основная – высокое содержание натрия.

Фото: из открытых источников

Диетология Лаура Демроуз из Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо объясняет, что мясопереработанные продукты, включая колбасы, содержат значительное количество соли. Избыток натрия приводит к задержке жидкости в организме, увеличивая объем крови, оказывающий непосредственное влияние на давление.

Кроме того, колбасы содержат разные пищевые добавки, способные влиять на состояние сосудов. В частности, нитраты и нитриты, продлевающие сроки хранения и сохраняющие свежесть мяса, могут сужать артерии и повышать кровяное давление. Многочисленные научные исследования подтверждают этот эффект.

Что касается безопасного потребления, то Американская ассоциация сердца советует не превышать 2300 мг натрия в день, а оптимально для большинства взрослых — около 1500 мг. Людям с гипертонией следует ограничивать натрий до 2000 мг/сут. Например, один крупный бутерброд с ветчиной содержит около 750 мг натрия.

Некоторые виды колбас более вредны для сердца. Переработанное красное мясо в целом опаснее, чем птица, чем выше степень обработки и содержание соли, тем больше риск. Самые опасные колбасные изделия: салями, болонская, ветчина, пастрами и пепперони.

Для более безопасного потребления эксперты советуют выбирать мясные деликатесы из индейки или курицы с пометкой "низкое содержание натрия", без нитритов/нитратов, некопченые или тонко нарезанные. Идеальная порция – не более 56 граммов с содержанием натрия до 350 мг.

