Как влияет употребление бананов на уровень сахара: новая правда диетологов заставит задуматься

Бананы часто становятся предметом споров, в частности, относительно их влияния на уровень сахара в крови. Многие считают, что диабетики должны избегать этого фрукта из-за его содержания природного сахара. Однако не все столь однозначно, и организм может по-разному реагировать на бананы, в зависимости от нескольких факторов. Известное издание Eatingwell решило разобраться в этом вопросе с помощью диетологов.

Во-первых, важно понимать, что любая пища влияет на организм по-разному в зависимости от количества и сопутствующих продуктов. Это касается и бананов. На уровень сахара в крови оказывают влияние несколько факторов: гликемический индекс (ГИ), степень спелости фрукта и содержание клетчатки.

Полезные свойства бананов

Помимо содержания сахаров и клетчатки, бананы являются ценным источником калия, поддерживающего здоровье сердца и помогающего регулировать АД. Они также богаты антиоксидантами и дофамином, что помогает снижать воспаление. Содержащийся в бананах витамин B6 поддерживает нервную систему и иммунную функцию, а также важен для белкового обмена.

Как употреблять бананы, чтобы не повысить уровень сахара

Чтобы избежать резких скачков сахара в крови, диетологи советуют соблюдать несколько простых правил:

Сочетайте банан с белками и полезными жирами. К примеру, добавьте его к йогурту или орехам, чтобы замедлить процесс усвоения.

Ешьте банан с другими продуктами, богатыми клетчаткой. Овсянка или пудинг из семян чиа – отличное сочетание.

Контролируйте порции. Выбирайте маленькие или средние бананы вместо больших, которые могут содержать больше сахара.

Выбирайте менее спелые бананы. Плоды слегка зеленоватого оттенка содержат более стойкий крахмал, что способствует более стабильному уровню сахара в крови.

