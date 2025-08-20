Как влияет на кожу отказ от сахара на 2 недели: шокирующее открытие врача

Известный гастроэнтеролог доктор Саурабх Сети в своем видео на TikTok рассказал о поразительных изменениях, которые происходят с телом уже через две недели после отказа от сахара, сообщает Daily Mail.

Фото: из открытых источников

По его словам, лицо приобретает более естественные контуры, уменьшается отечность и задержка жидкости, особенно вокруг глаз. Кроме того, снижается количество жировых отложений на животе, что связано с улучшением работы печени и уменьшением жира в ней.

Доктор объясняет, что исключение сахара оказывает положительное влияние на микробиом кишечника — миллиарды полезных микроорганизмов, способствующих лучшему усвоению пищи и поддержанию здоровья.

Также он отметил, что состояние кожи улучшается, особенно если раньше были проблемы с акне или покраснениями – кожа становится чище и здоровее.

Эти выводы совпадают с результатами исследований: например, в 2019 году в Китае изучили более 8000 студентов и обнаружили, что потребление сладких газированных напитков значительно повышает риск появления акне. Остальные научные работы связывают избыток сахара с накоплением жира в печени и хроническим воспалением.

Диетологи подчеркивают, что сахар может вызвать сильную зависимость, схожую с наркотической, и его исключение улучшает общее состояние здоровья, физическую форму и повышает работоспособность.

Доктор Саманта Куган из Университета Невады отмечает, что симптомы отмены сахара, такие как головная боль или дискомфорт в животе, могут длиться несколько дней или недель. Но после адаптации люди подмечают улучшение работы мозга, уменьшение частоты болезней и рост энергии для спорта. Она также отмечает положительные изменения в состоянии волос, ногтей и кожи, улучшении сна и неизбежной потере веса после отказа от сладостей. Отказ от сахара снижает риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

