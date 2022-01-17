Как стать здоровее всего за один месяц: несколько полезных привычек

Праздники уже почти дошли до своего логического завершения. А это значит, что пора наконец-то заняться своим здоровьем. Мы же расскажем, как всего за 1 месяц чувствовать себя гораздо лучше. Как пишет Men's Health, за это время вы можете выработать несколько полезных привычек. С их помощью можно будет стать здоровее, а также улучшить самочувствие. Айда становиться лучшей версией себя вчерашнего. На это есть две причины: если вы позавтракаете дома, то с меньшей вероятностью выберете вредный перекус в беге, который считается не очень полезным и здоровым вариантом. Вторая причина – работа самого организма: с первым приемом пищи метаболизм ускоряется и выводятся из организма токсины.

Здоровье (фото из открытых источников)

Если вы не готовитесь к соревнованиям, то скорее всего прогулка принесет вам больше пользы, чем пробежка. Ученые провели эксперимент, в котором сравнили показатели бегунов и тех, кто предпочитает ходьбу. Выяснилось, что пешеходы были менее подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ходить можно практически всем, а вот для бега есть противопоказания: от такой физической активности лучше воздержаться с чрезмерным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с суставами и варикозным расширением вен.

Их, конечно, можно заменить замороженными альтернативами: например, замороженные брокколи содержат больше рибофлавина (витамин B2) по сравнению со свежим продуктом. Однако это скорее исключение, чем правило. Нельзя полностью исключить свежий источник клетчатки из рациона. Этот метод поможет контролировать неосознанное заедание стресса и обращать внимание только на естественное чувство голода. Как работает трюк с часами? Наденьте часы на запястье так, чтобы вы смотрели на циферблат вверх ногами: шестерка будет вверху, а двенадцать – внизу. Как только вы почувствуете желание что-то пожевать, посмотрите на часы в таком положении – вам понадобится пара мгновений, чтобы понять, какое время сейчас. В этот момент вы сосредотачиваетесь и можете определить, посетило ли вас ложное чувство голода или реальное желание перекусить.

Систематическое взвешивание приносит определенный порядок в пищевые привычки: если вы контролируете свой вес, то будете контролировать и то, что вы едите. Однако здесь нельзя ударяться в фанатизм и взвешиваться по пять раз в день: достаточно вставать на весы только в среду. Середина недели считается оптимальным временем для того, чтобы выяснить свой вес – это не выходные, когда вы скорее всего съедите больше калорий.

Напомним, регулярные занятия ходьбой – это едва ли не идеальный вид нагрузки для людей с очень большим лишним весом: она не увеличивает нагрузку на суставы, позволяет контролировать частоту пульса, не допуская его опасного увеличения, пишет gducfkis. Если идти со скоростью около 5 км в час, сжигается 2,5-3 калории в минуту, или 150-180 в час. А если увеличить скорость до 8 км/ч, то уходит вдвое больше! Конечно, все индивидуально, но примерный расход можно сосчитать. Ходьба является естественным движением, к которому человек свыкается с первых лет жизни. Поэтому с психологической точки зрения начать знакомство со спортом или с плавным процессом похудания гораздо легче именно таким образом.

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