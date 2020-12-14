Как распознать признаки расстройства пищевого поведения

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Седлецкая Татьяна
Фото: cirpp.ru
С 1950-х годов темпы анорексии и нервной булимии у
детей и подростков были более устойчивы, чем сегодня. Хотя анорексия и является
наиболее распространенной среди девочек от 15 до 19 лет, отчет 2010 года от
Американской академии педиатрии отметил, что госпитализация детей до 12 лет
выросла на 119% в период между 1999 и 2006 гг. Исследование, проведенное в Южной
Онтарио, показало, что 30% девочек в возрасте от 10 до 14 лет пытаются сидеть
на диете, чтобы похудеть.
Вот некоторые из симптомов расстройства пищевого
поведения, используемых профессионалами, чтобы понять, как каждое из условий
развивается и прогрессирует:
Нервная
анорексия
- ограничение
энергии относительно требований, приводящих к низкой массе тела в контексте возраста,
пола, траектории развития и физического здоровья;
- интенсивный
страх набрать вес, даже несмотря на недостаточный вес;
- замкнутость или
предотвращение какой-либо деятельности;
- разработка
пищевых ритуалов;
- повышенная раздражительность или резкие изменения в настроении.
Булимия
- повторяющиеся
эпизоды употреблять большое количество пищи в течение двух часов;
- чувство
отсутствия контроля над едой;
- озабоченность
пищей, калориями и весом;
- чрезмерные,
компульсивные упражнения, несмотря на усталость, болезнь или травмы;
- частые походы в
ванную после еды;
- хроническое
выражение вины или стыда;
- быстрые
колебания веса;
- стойкие боль в
горле и / или изжога;
- обесцвечивание зубов или их распад.
Компульсивное
переедание
- питание в двухчасовой период, а количество пищи больше, чем большинство
людей могут съесть. Эпизоды повторяются, по крайней мере, один раз в неделю в
течение трех месяцев.
- чувство отсутствия контроля над едой (например, ощущение, что человек не может перестать есть или контролировать, что и сколько он ест).
В переедании
эпизоды связаны с тремя (или более) из следующих действий:
- питание
происходит гораздо быстрее, чем обычно;
- чувство дискомфорта
и огорчения после приема пищи;
- употребление в
пищу большого количества еды, когда нет чувства физического голода;
- переизбыток
пищи приводит (но не всегда) к избыточному весу или ожирению.
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