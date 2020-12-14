Как распознать признаки расстройства пищевого поведения





Фото: cirpp.ru

С 1950-х годов темпы анорексии и нервной булимии у детей и подростков были более устойчивы, чем сегодня. Хотя анорексия и является наиболее распространенной среди девочек от 15 до 19 лет, отчет 2010 года от Американской академии педиатрии отметил, что госпитализация детей до 12 лет выросла на 119% в период между 1999 и 2006 гг. Исследование, проведенное в Южной Онтарио, показало, что 30% девочек в возрасте от 10 до 14 лет пытаются сидеть на диете, чтобы похудеть.

Вот некоторые из симптомов расстройства пищевого поведения, используемых профессионалами, чтобы понять, как каждое из условий развивается и прогрессирует:



Нервная анорексия



- ограничение энергии относительно требований, приводящих к низкой массе тела в контексте возраста, пола, траектории развития и физического здоровья;



- интенсивный страх набрать вес, даже несмотря на недостаточный вес;

- замкнутость или предотвращение какой-либо деятельности;

- разработка пищевых ритуалов;

- повышенная раздражительность или резкие изменения в настроении.

Булимия



- повторяющиеся эпизоды употреблять большое количество пищи в течение двух часов;

- чувство отсутствия контроля над едой;

- озабоченность пищей, калориями и весом;

- чрезмерные, компульсивные упражнения, несмотря на усталость, болезнь или травмы;

- частые походы в ванную после еды;

- хроническое выражение вины или стыда;

- быстрые колебания веса;

- стойкие боль в горле и / или изжога;

- обесцвечивание зубов или их распад.

Компульсивное переедание

- питание в двухчасовой период, а количество пищи больше, чем большинство людей могут съесть. Эпизоды повторяются, по крайней мере, один раз в неделю в течение трех месяцев.



- чувство отсутствия контроля над едой (например, ощущение, что человек не может перестать есть или контролировать, что и сколько он ест).

В переедании эпизоды связаны с тремя (или более) из следующих действий:



- питание происходит гораздо быстрее, чем обычно;



- чувство дискомфорта и огорчения после приема пищи;

- употребление в пищу большого количества еды, когда нет чувства физического голода;

- переизбыток пищи приводит (но не всегда) к избыточному весу или ожирению.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!