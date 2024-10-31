logo

BTC/USD

72343.90

ETH/USD

2657.25

LTC/USD

71.84

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Как проверить свежесть мяса: действенные способы
commentss НОВОСТИ Все новости

Как проверить свежесть мяса: действенные способы

Каким характеристикам должно соответствовать свежее мясо

сегодня, 02:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Свежее мясо является основой многих блюд, но важно знать, как определить его качество, чтобы избежать пищевых отравлений и обеспечить лучший вкус, сообщает портал "Комментарии".

Как проверить свежесть мяса: действенные способы

Иллюстративное фото

Свежее мясо имеет характерный цвет, который может варьироваться в зависимости от типа мяса. Например, говядина должна быть алой, тогда как свинина должна быть розовой. Если мясо имеет сероватый или зеленоватый оттенок, это может свидетельствовать о том, что оно начало портиться.

Свежее мясо имеет легкий, приятный запах. Если вы чувствуете сильный, неприятный или кислый запах, это признак того, что мясо испорчено. Запах является одним из самых надежных индикаторов свежести мяса.

Свежее мясо должно быть упругим на ощупь. Нажмите на мясо пальцем: если оно быстро возвращается в свою форму, это признак свежести. Если мясо мягкое или липкое, это может свидетельствовать о том, что оно не свежее.

Свежее мясо должно быть влажным, но не мокрым. Если мясо слишком сухое или, наоборот, слишком влажное, это может являться признаком того, что оно не свежее. Важно также обращать внимание на наличие слизи, являющейся признаком порчи.

Если вы приобретаете мясо в упаковке, проверьте ее цельность. Поврежденная упаковка может привести к порче мяса. Также обратите внимание на дату производства и срок годности. Всегда выбирайте мясо со свежей датой.

Мясо должно храниться при правильной температуре. Свежее мясо следует хранить при температуре выше 4°C. Если мясо хранилось при неправильной температуре, это может привести к его порче.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как проверить свежесть рыбы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости