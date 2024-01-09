Как правильно разгрузить организм после праздников: 4 действенных совета

Разгрузка организма после праздников с калорийными салатиками, ночным перееданием и алкоголем – лучшее, что можно придумать для восстановления баланса и поддержания здоровья.

Советы как разгрузить организм после переедания и праздников

"Комментарии" собрали несколько советов по разгрузке организма после праздников и уменьшению веса путем здорового питания.







Совет первый: пейте больше простой воды

Поддерживайте гидрацию организма, употребляя достаточное количество воды. Это поможет вывести токсины и будет способствовать нормализации обмена веществ. Объем необходимой жидкости рассчитывается по формуле: 30 мл на каждый 1 кг веса, добавив к этому еще 500 мл. К воде можно добавить лимонный сок, имбирь или клюкву, избегая при этом добавление сахара. Это будет способствовать активизации работы пищеварительной системы и очищению организма. Рекомендуемая температура воды – комнатная.





Совет второй: ешьте больше фруктов, овощей

и легкие блюда

Увеличьте потребление свежих фруктов и овощей, богатых волокнами, витаминами и минералами. Они помогут насытить организм, снизят желание есть большие порции вредной пищи. Включите в рацион легкие источники белка, такие как курица без кожи, рыба, яйца или тофу. Белок способствует восстановлению мышц и сохранению массы тела, а также "плавит" жировые отложения.

Из углеводов предпочитайте сложные, например, крупы, цельнозерновой хлеб, хлебцы, вместо простых сахаров и белого хлеба. Это поможет избежать стремительных колебаний уровня сахара в крови и снизит вес. Попытайтесь избегать жирной пищи, сладостей и слишком соленой еды. Обработанные продукты часто содержат пустые калории и способствуют увеличению веса.

После праздников рекомендуется отказаться от салатов с майонезом, жареных, острых, соленых и калорийных блюд. Важно потреблять пищу небольшими порциями 5-6 раз в день, не пропуская завтрак, который должен включать в себя клетчатку и легкую белковую пищу. На обед можно употреблять легкие супы, гречневую кашу, различные салаты, рыбу, нежирное мясо, ржаной хлеб с отрубями. Рекомендуется временно отказаться от тяжелой и жирной пищи, исключить из рациона жирное мясо и крахмалистую крупу (рис, кукурузу, манку, пшено).

Ужин следует принимать не позднее, чем за 3 часа до сна, который должен быть легким и обычно состоять из овощей (сырых или тушеных). Растительные масла могут эффективно помочь при последствиях переедания. К салатам можно добавлять несколько чайных ложек растительного масла, особенно полезны будут масла из семян льна и расторопши, которые способствуют очищению организма от шлаков, нормализуют работу кишечника и содержат полезные вещества. Особенно выделяется масло из семян льна, которое является лидером среди растительных масел по содержанию омега-3 и омега-6 полиненасыщенных жирных кислот, способствуя нормализации функции печени, помогая при колитах, гастритах и потере веса.

Ешьте в течение дня небольшими порциями, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и поддерживать обмен веществ. Не совершайте больших перерывов между приемами пищи. Ешьте по чуть-чуть, но часто.





Совет третий: добавьте спорт

Обязательно возобновите спорт, даже если раньше вы им почти не занимались. Физическая активность – не только гарантия привлекательной фигуры, но и ключ к отличному самочувствию и улучшению состояния здоровья. Поднять настроение и получить заряд бодрости можно благодаря пешим прогулкам (не менее 10 000 шагов в день), катанию на коньках, плаванию в бассейне, занятиям фитнесом, танцами и другим физическим упражнениям. Выбирайте то, что вам нравится.

Занимайтесь регулярной физической активностью, которая повышает обмен веществ и способствует похудению. Больше ходите, двигайтесь.







Совет четвертый: возвращайтесь в рабочий ритм

Вне зависимости от того, как вы провели новогодние каникулы, работа все равно ждет. Чтобы вернуться к профессиональным обязанностям без стресса, не обязательно резко погружаться в выполнение задач – выходите на рабочий ритм плавно. В первый день после Нового года подарите себе небольшие радости – купите новую канцелярию, любимый чай или чашку. Попытайтесь избежать излишнего пребывания на работе. Помните, что хорошо отдыхающий хорошо работает. Так что даже после отпуска не забывайте об отдыхе. Устраивайте прогулки, встречи с друзьями, посещение сауны или кинотеатра. Жизнь должна доставлять удовольствие всегда, а не только во время праздников!

Эти советы – очень мягкий способ восстановиться немного после праздников без экстремальных и радикальных действий. Ваше самочувствие быстро улучшится, и жизнь вернется к обычным ритмам.