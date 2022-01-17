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Как похудеть во время сна: эксперты назвали несколько способов

Эксперты рассказали, можно ли похудеть во время сна и назвали методики, которые помогут этому поспособствовать

сегодня, 21:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Человеческий организм работает постоянно и даже во время сна может сжигать калории. Но для этого, необходимо его правильно подготовить. Какие методы помогут похудеть во время ночного отдыха?

Как похудеть во время сна: эксперты назвали несколько способов

Похудение во время сна / фото: unsplash

Эксперты говорят, что тело, даже находясь в состоянии покоя, потребляет энергию, чтобы нормально функционировать. В первую очередь, чтобы похудеть во сне, нужно ускорить свои обменные процессы. А для этого нужно за несколько часов до сна заниматься физическими упражнениями низкой интенсивности. Это позволит снизить концентрацию глюкозы в крови, а также инсулин, холестерин, триглицериды и липопротеины низкой плотности.

Не лишним станет и кратковременный холодный душ: низкие температуры разгоняют кровеносную систему, и организм тратит около 400 дополнительных калорий во время сна. Чтобы не вредить своему иммунитету, подобные процедуры следует сочетать с потреблением зеленого чая. Флавоноиды и катехины, содержащиеся в нем, также увеличивают уровень бурого жира в организме, что помогает в борьбе с лишними килограммами.

А для достаточно устойчивых граждан подойдет интервальное голодание (при отсутствии противопоказаний), но его лучше заменить сном в более прохладном помещении и аэробикой.

Напомним, что избавится от лишних килограммов можно не только с помощью привычных тренировок и диет. Эксперт Кристина Лобановская перечислила еще несколько эффективных способов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пользу плавания для здоровья не переоценивают, этот вид спорта действительно помогает проработать все мышцы тела и улучшает общее самочувствие. Но помимо этого, плавание — эффективный способ сбросить лишние килограммы.


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Источник: https://ukrhealth.net/isnuye-5-metodiv-shho-dozvolyayut-hudnuty-pid-chas-snu2352/
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