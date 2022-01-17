Как похудеть во время сна: эксперты назвали несколько способов

Человеческий организм работает постоянно и даже во время сна может сжигать калории. Но для этого, необходимо его правильно подготовить. Какие методы помогут похудеть во время ночного отдыха?

Похудение во время сна / фото: unsplash

Эксперты говорят, что тело, даже находясь в состоянии покоя, потребляет энергию, чтобы нормально функционировать. В первую очередь, чтобы похудеть во сне, нужно ускорить свои обменные процессы. А для этого нужно за несколько часов до сна заниматься физическими упражнениями низкой интенсивности. Это позволит снизить концентрацию глюкозы в крови, а также инсулин, холестерин, триглицериды и липопротеины низкой плотности.

Не лишним станет и кратковременный холодный душ: низкие температуры разгоняют кровеносную систему, и организм тратит около 400 дополнительных калорий во время сна. Чтобы не вредить своему иммунитету, подобные процедуры следует сочетать с потреблением зеленого чая. Флавоноиды и катехины, содержащиеся в нем, также увеличивают уровень бурого жира в организме, что помогает в борьбе с лишними килограммами.

А для достаточно устойчивых граждан подойдет интервальное голодание (при отсутствии противопоказаний), но его лучше заменить сном в более прохладном помещении и аэробикой.

Напомним, что избавится от лишних килограммов можно не только с помощью привычных тренировок и диет. Эксперт Кристина Лобановская перечислила еще несколько эффективных способов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пользу плавания для здоровья не переоценивают, этот вид спорта действительно помогает проработать все мышцы тела и улучшает общее самочувствие. Но помимо этого, плавание — эффективный способ сбросить лишние килограммы.

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