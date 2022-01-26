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Как пить пиво и не толстеть: рекомендации для тех, кто худеет

Эксперты рассказали о полезных свойствах пива и подчеркнули, как можно пить напиток, чтобы не прибавлять в весе

сегодня, 11:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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Многие считают, что пиво — самый вредный алкогольный напиток при похудении, потому что от него "растет живот". Но на самом деле это всего лишь заблуждение. Да, употребление пива не поможет сделать фигуру стройнее, но и не будет способствовать появлению лишнего веса.

Как пить пиво и не толстеть: рекомендации для тех, кто худеет

Можно ли пить пиво на диете (фото из открытых источников)

Эксперты отмечают, что для любителей пива, которые стараются похудеть, есть отличная новость. Есть даже диета, при которой разрешается выпивать 1 литр хмельного напитка в неделю, не переживая за свой вес. Дело в том, что в умеренных дозах этот алкогольный напиток может принести организму пользу, в частности обогатить его витаминами Е, В, С, нормализовать обменные процессы, очистить его от шлаков и токсинов, а также укрепить иммунную систему.

Но вот чрезмерное употребление пива может вызвать чувство голода, которое трудно сдерживать во время алкогольного опьянения. В основном из-за большого количества напитка человек употребляет высококалорийные закуски. Плюс ко всему, пиво вызывает отечность и при регулярном употреблении 1-2 литров в день может спровоцировать нарушение метаболизма.

Если хотите пить пиво и не толстеть, тогда эксперты советуют не смешивать разные сорта алкогольного напитка, а также отдать предпочтение "живому" пиву. Но самое важное — контролировать количество выпитого: женщинам разрешается выпивать 500 мл в сутки, а мужчинам — 1 литр.

Напомним, пиво на самом деле многофункциональное, его можно использовать в самых разных ситуациях повседневной жизни. Каких именно?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что форма пивного бокала играет такую же важную роль, как и его содержимое. Из какого бокала пиво пьется быстрее: интересное наблюдение.


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Источник: https://kubnews.ru/interesy/2021/08/18/kak-pit-pivo-i-ne-tolstet-4-rekomendatsii-dlya-khudeyushchikh/
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