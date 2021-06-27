Мороженое — самое любимое летнее лакомство как детей, так и взрослых. Но этот пищевой продукт часто фальсифицируют, особенно, когда на него повышается спрос. Профессор Ольга Прунтова рассказала, как можно отличить настоящее мороженое от подделки.

Как отличить натуральное мороженое от подделки (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что недобросовестные производители вместо пломбира могут продавать покупателям упакованный взбитый и замороженный водный раствор сахара, а в нем содержится много стабилизаторов и искусственных добавок, которые вредят здоровью.

При покупке продукта обращайте внимание на его целостность. Упаковка должна быть запечатанной, а мороженое — нормальной формы, не мятое, а если оно потеряло форму, значит его замораживали и размораживали уже несколько раз.

Также нужно ознакомиться с составом мороженого: чем он короче, тем лучше. Слишком длинный перечень ингредиентов вряд ли будет указывать на хорошее качество, поскольку половина компонентов — чистая химия.

Стоит понимать, что важную роль в этом деле играет и цена. Качественное мороженое, которое изготавливают из настоящего молока или сливок, не будет стоить дешево по сравнению с лакомством, где есть комбинированный состав сырья.

Напомним, поскольку традиционное мороженое — это белковый продукт, то, во избежание получения острого отравления относиться к его покупке и способам хранения необходимо также тщательно, как и к молоку, сырам и творогу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врачи советуют аккуратнее употреблять мороженое, поскольку при повышенной температуре воздуха холодный продукт может негативно сказаться на здоровье.





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