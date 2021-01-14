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Как отличить настоящее сливочное масло от подделки

Сливочное масло содержит полезные вещества

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Сливочное масло — вкусный и питательный продукт, пользу которого часто недооценивают. Возможно, все дело в том, что в магазинах, вместо качественного товара часто продают подделку. Как же быть?

Как отличить настоящее сливочное масло от подделки

сливочное масло / фото: Freepik

Специалисты говорят, что настоящее сливочное масло очень полезно для организма, потому что содержит витамин А, Д, К, а также кальций, фосфор, калий, железо и другие ценные вещества. Но этот продукт часто подделывают, добавляя в него растительный жир вместо молочного. Как же его отличить?

Чтобы проверить, насколько ваше сливочное масло натуральное, возьмите стакан кипятка, добавьте в него кусочек продукта и посмотрите, что произойдет. Если масло полностью растворится, без осадка, оставив лишь маслянистую пленку, значит оно качественное, а если в стакане останутся нерастворимые комки и осадок, значит продукт не натуральный. 

Можете также взять кусочек масла и положить его на сковородку, если оно настоящее, то быстро расплавиться, оставив белую пенку и приятный аромат. А вот если продукт содержит растительные жиры, тогда он не даст пенку и станет прозрачным. 

Кроме того, настоящее сливочное масло, если его достать из холодильника, не будет приставать к ножу или упаковке. 

Многие люди также ориентируются по цвету продукта, но это не совсем правильное решение, потому что цвет зависит от рациона коров. Как правило, масло, выработанное летом, имеет более желтый оттенок. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что сливочное масло является продуктом с высокой пищевой ценностью и обладает многими полезными свойствами. Но его разрешается есть не всем. Какие существуют противопоказания?


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Источник: https://znaj.ua/ru/recepty/308209-yak-vidrizniti-spravzhnye-vershkove-maslo-vid-pidrobki-5-prostih-sposobiv
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