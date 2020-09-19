Как не отравиться грибами: ТОП-12 правил

В Украине с начала года 60 человек отравились грибами, один человек умер. Об этом информирует Центр общественного здоровья Украины

Чтобы избежать проблем со здоровьем, следует соблюдать правила сбора и приготовления грибов, потому что даже один ядовитый гриб среди съедобных может вызвать отравление.

Есть ТОП-12 рекомендаций, которые обезопасят вас от отравления грибами:

1) по возможности отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращены искусственно, подлежат контролю и продаются при наличии разрешительной документации.

2) не покупать грибы на стихийных рынках и несанкционированных точках торговли.

3) внимательно осматривать грибы: обращать внимание на цвет шляпки, губки, ножки.

4) собирать только хорошо знакомые грибы. При малейшем сомнении сразу выбрасывать гриб, не оставлять его рядом с другими.

5) не брать слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми.

6) не собирать грибы вблизи трасс, промышленных предприятий, загрязненных территорий, поскольку грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы.

7) не собирать грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдав воду и увеличив концентрацию токсинов.

8) не пробовать сырые грибы.

9) дома еще раз тщательно проверить грибы: все сомнительные - выбросить.

10) готовить грибы в течение первых суток после сбора.

11) варить грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 минут.

12) хранить блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Специалисты не рекомендуют употреблять грибы женщинам в период беременности и грудного вскармливания, детям до 12 лет и людям пожилого возраста.

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