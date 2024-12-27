Как избавиться от жира на животе: пять простых советов от врача

Зимние месяцы часто оставляют нежелательный след в виде нескольких лишних килограммов, особенно на животе. Однако, по словам британского врача Сары Каят, сбросить жир в этой зоне можно без строгих диет и изнурительных тренировок.

Как сбросить жир на животе. Фото из открытых источников

Выступая на популярной британской программе "В это утро", Каят подчеркнула, что плоский живот — это не только об эстетике, но и о здоровье. По ее словам, окружность талии должна составлять менее половины вашего роста. К примеру, если ваш рост 164 см, то окружность талии не должна превышать 73 см. Поэтому Каят рассказала о пяти ключевых принципах, которые помогут постепенно добиться желаемого результата и сбросить жир на животе.

1. Питайтесь осознанно

Один из важных аспектов – правильный подход к приемам пищи. Всегда ешьте за столом, используя тарелку. Жуйте медленно, наслаждайтесь вкусом и избегайте пищи перед телевизором или компьютером, советует врач. Такой подход помогает не переедать и поддерживать здоровый вес.

2. Выбирайте цельные продукты

Ограничение в питании необязательно. Вы можете есть много, если это качественная еда. Доктор Каят рекомендует добавить в рацион больше цельных, менее калорийных, но питательных продуктов, таких как овощи, фрукты, бобовые и злаки.

3. Не забывайте о здоровых перекусах

Перекусы могут быть полезны, если правильно подобрать продукты. Орехи – идеальный вариант. Они богаты полезными жирами, клетчаткой и белоком, стабилизируют уровень сахара в крови и надолго утоляют голод, объясняет эксперт.

4. Уменьшите потребление алкоголя

Алкоголь – это скрытый источник калорий. Врач советует заменить алкогольные напитки безалкогольными альтернативами. Они помогут наслаждаться вкусом без лишних калорий. Однако эти напитки также не должны содержать много сахара.

5. Избегайте экстремальных диет

Быстрые диеты, обещающие мгновенные результаты, могут навредить. Такие методы часто приводят к эффекту йо-йо, замедлению метаболизма и неправильному накоплению жира, предостерегает Сара Каят.

Соблюдение этих простых советов поможет не только избавиться от лишних сантиметров, но и улучшить общее состояние организма.

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