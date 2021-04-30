Как избавиться от желания съесть что-нибудь вредное

Не секрет, что вредные продукты, в частности сладости, кофеин, фаст-фуд, обладают особым магнетизмом, поэтому время от времени у каждого человека возникает желание полакомиться чем-нибудь "запретным". Как с этим желанием справиться?

Как справиться с соблазном есть вредную пищу / фото: istockphoto.com

В первую очередь, эксперты советуют разобраться и выстроить гармоничные отношения со своим телом и понять, почему может возникать тяга к определенным продуктам. Зная, в чем суть зависимости, можно подобрать альтернативные продукты и удовлетворить потребности организма.

Соленое

Излишняя увлеченность "солоненьким" не полезна для нашего организма. Избыток соли плохо сказывается на многих органах (почках, сердце), а еще она задерживает жидкость и может спровоцировать отечность. Если вас тянет на соленые орешки или сушенную рыбку, возможно, вам не хватает минерального комплекса. Эксперты говорят, что заменить соль можно натуральными специями и травами, кислыми заправками, натуральными солезаменителями из сушеного сельдерея, например.

Мучное

Различные булочки и сдобы очень вкусные, но злоупотреблять ими не стоит. Если ваш организм требует мучного, то вполне возможно, ему не хватает энергии, ведь в этих продуктах содержатся углеводы. Если желание съесть булочку настигло вас днем, то можно позволить себе минимальную порцию быстроуглеводной сдобы, либо постарайтесь заменить ее продуктами с медленными углеводами — цельнозерновой пастой с овощами, тостом с авокадо.

Фастфуд

Эксперты говорят, что справится с тягой к фаст-фуду тоже можно. Приготовьте дома полезные аналоги. Например, вместо жареной картошки фри сделайте в духовке картофельные и овощные чипсы с пряностями или запеките куриные кусочки в панировки, наподобие наггетсов.

Кофе

Если вы не можете провести утро без чашечки экспрессо, вполне возможно, у вас сформировалась зависимость от кофеина. Можно попробовать от нее избавиться двумя способами: 1. Перейдите на мягкую версию кофеина: зеленый чай, мате или натуральную гуарану. 2. Пересмотрите свое отношение к работе или другим утренним задачам, ведь зачем-то вам требовался столь мощный "пинок" по утрам.

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