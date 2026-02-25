К чему приводит отказ от хлеба на 30 дней: шокирующие последствия для тела

Журналистка Розамун Дин решила провести собственный эксперимент и на 30 дней полностью отказаться от хлеба. Идея возникла после того, как несколько лет назад ей был поставлен диагноз онкологического заболевания. После ремиссии она начала пересматривать свой образ жизни и питания, стремясь снизить риск рецидива и улучшить состояние здоровья.

Фото: из открытых источников

Розамун признается, что хлеб всегда был неотъемлемой частью рациона: утренние тосты, обеденные сэндвичи, перекусы в течение дня. Впоследствии частое потребление выпечки сказалось на весе и самочувствии. Поэтому она решила проверить, как ее организм отреагирует на месяц без хлеба.

Сложнее всего оказалось обойтись без традиционного куска хлеба в суп — без него обед показался неполноценным. По совету врача Розамун увеличила в своем рационе количество белков, клетчатки и цельных продуктов, чтобы избежать голода и сохранить энергию в течение дня.

Вместо булочек и хлеба она начала:

· добавлять больше овощей и бобовых;

· класть фасоль и чечевицу в супы;

· заменять перекусы орехами и семенами;

· внимательнее контролировать состав продуктов.

Впоследствии она заметила, что часто ела хлеб не из-за голода, а из-за стресса или скуки. Выпечка выполняла роль эмоциональной поддержки, и осознание этого помогло лучше контролировать пищевые привычки.

После 30 дней Розамун отметила ряд изменений: вес снизился на 2 кг, нормализовалось артериальное давление, уровень "плохого" холестерина ЛПНП уменьшился с 3,2 до 2,5 ммоль/л, а энергии стало больше. Кроме того, она научилась отличать настоящий голод от эмоционального желания перекусить.

Несмотря на положительный эффект, полностью исключать хлеб из жизни Розамун не планирует. Теперь она выбирает цельнозерновые виды или печет хлеб самостоятельно, чтобы контролировать его состав и пользу для организма.

