К чему приводит частое употребление гречки

Гречка - питательный и доступный продукт. Но мало кто задумывался, насколько она полезна для организма. Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал изданию радио "Sputnik" об целебных свойствах этого продукта.

Специалист отметил, что в составе гречки есть много клетчатки, положительно действующей на пищеварительную систему, в частности она очищает кишечник от шлаков и токсинов, которые накапливаются в организме. И мало кто знает, что продукты распада, которые этот продукт выводит из нашего организма, способны вызвать онкологические заболевания. То есть, частое употребление гречки существенно снижает риск развития рака толстого кишечника.

гречка / bearfotos / Freepik

Также гречка является незаменимым продуктом в борьбе с лишними килограммами. Она средне калорийная и надолго дарит чувство насыщения, поэтому способна контролировать аппетит. Гречка часто становится важным компонентом диет.

Известно, что гречка содержит витамины группы В, а также кальций, магний, калий, железо и много других ценных веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему стоит включить гречку в осенний рацион.

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