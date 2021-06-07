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Избавляемся от целлюлита: какие продукты в этом помогут

Опубликован список продуктов, которые стоит добавить в рацион, если хотите избавиться от целлюлита

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Целлюлит — проблема, с которой сталкиваются девушки разного возраста и ее достаточно сложно решить одними продуктами. Но некоторые из них действительно стимулируют борьбу с "апельсиновой коркой" и помогают достичь быстрого результата. Что же стоит добавить в рацион?

Избавляемся от целлюлита: какие продукты в этом помогут

Как избавиться от целлюлита / фото: ValuaVitaly/iStock

Имбирь 

Исследователи доказали, что имбирь обладает целым рядом полезных свойств, в том числе избавляет от целлюлита, улучшая циркуляцию лимфожидкости и избавляя от токсинов в жировых подкожных карманах. 

Авокадо 

Этот плод необходимо добавить в свой рацион, потому что он благоприятно влияет на все системы организма. Еще авокадо улучшает состояние кожи, сохраняя ее упругость и эластичность. В составе продукта есть также много жирных кислот. 

Бананы

Этот фрукт хоть и высококалорийный, но его не стоит списывать со счетов. В составе бананов есть калий и другие ценные микроэлементы, которые выводят из организма шлаки и токсины, тонизируя лимфатическую систему. 

Если внести все вышеперечисленные продукты в ежедневный рацион питания, в совокупности они позволят вам избавиться от целлюлита, уверены специалисты.

Напомним, что существует огромное количество косметических средств, направленных на борьбу с неприятной "апельсиновой коркой", проступающей под кожей. Одним из наиболее эффективных методов избавления от целлюлита по праву называют скрабирование.  Как сделать антицеллюлитный скраб в домашних условиях?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что целлюлит — главный враг красивой женской фигуры. Чтобы от него избавиться или предотвратить его появление следует придерживаться нескольких правилах. Каких именно, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://tv.ua/trend/lifestyle/1203640-ofisnaya-moda-top-5-modnykh-prichesok-dlya-povsednevnoj-raboty
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