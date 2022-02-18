Из-за этого продукта стареют даже молодые: украинцы едят его каждый день

Люди внешне не всегда выглядят в соответствии со своим возрастом. Одни выглядят старше, чем есть им на самом деле. Другие, наоборот по паспорту имеют намного больше лет, нежели им дают окружающие. Как передает портал "Комментарии", британский ученый Дэвид Ганн считает, что все дело в сахаре, пишет mhealth.

Сахар. Фото: из открытых источников

Дэвид Ганн отмечает, все дело в том, что этот продукт, который есть на кухне у каждой домохозяйки, очень сильно влияет на процесс старения кожи. Ученый решил провести эксперимент. Он изучил лица 600 добровольцев и заодно измерил их уровень сахара в крови.

В итоге результаты исследования показали, что люди. В крои которых был повышен уровень сахара, выглядели старше своих лет.

Ученый нашел ответ в том, что кожа лица обезвоживается, теряет эластичность. Далее на лице появляются небольшие морщинки, которые спустя некоторое время увеличиваются.

Глюкоза и другие простые углеводы, присоединяясь к молекуле белка, например, коллагена, влияют на него, делая его хрупким и неэластичным.

Диетологи считают, что человек защитит свой организм, если минимизирует употребление сахара. К тому же, лучше полностью отказаться от сахара, но не лишать себя удовольствия порадовать себя сладеньким. Можно выбрать те продукты, которые содержать сахар, но только в натуральном виде, например, есть те же яблоки и груши. Белый сахар лучше полностью убрать из ежедневного рациона.

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