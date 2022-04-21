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Исследователи назвали диету, которая защищает от рака легких

Исследователь Вандана Шет рассказала, какая диета способна защитить от рака легких и улучшить состояние здоровье

сегодня, 00:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Питание является важным фактором, влияющим на состояние нашего организма, поэтому нужно следить за тем, чтобы продукты были натуральными и полезными. Исследователи назвали диету, которая поможет защитить от рака легких.

Исследователи назвали диету, которая защищает от рака легких

Какая диета способна защитить от рака легких (фото из открытых источников)

Речь идет о средиземноморской диете, которая считается одной из самых здоровым и популярных. Такой тип питания привлекает внимание не только вкусовыми качествами, но и пользой для здоровья. Исследователи говорят, что эта диета положительно влияет на когнитивную функцию, а также на костную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Также результаты исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты связано с более низким риском развития рака легких. Доктор Вандана Шет отметила, что пища способна оказывать сильное положительное влияние на укрепление здоровья и профилактику заболеваний. В этом конкретном исследовании рассматривалась корреляция, а не причинно-следственная связь.

То есть, то, что люди, которые придерживались принципов средиземноморской диеты, болели раком легких реже, не означает, что диета сама по себе защищает от онкологии. Но ученые сделали вывод, что ее соблюдение может быть защитным фактором.

К слову, средиземноморская диета включает в себя оливковое масло, свежие овощи, рыбу, морепродукты, свежую зелень (петрушку, орегано, базилик), пасту, рис и красное вино.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, американские исследователи заявили, что кето-диета, главный принцип которой состоит в потреблении продуктов с минимальным количеством углеводов, способна улучшить когнитивные функции и снизить риск появления нейродегенеративных заболеваний.


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Источник: https://www.eatthis.com/news-diet-prevent-lung-cancer/
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