Идеальная альтернатива мясу, укрепляющему иммунитет: что за продукт

В современном мире, где вопрос здорового образа жизни и правильного питания стоит на первом плане, нут, или как его еще называют турецкий горох, приобретает особую актуальность. Диетологи и нутрициологи в один голос заявляют о многочисленных полезных свойствах этого продукта, особенно подчеркивая его значение для тех, кто стремится похудеть без строгих ограничений в пище.

Нут можно есть вместо мяса – для иммунитета и от лишнего веса

Нут отличается высоким содержанием качественного растительного белка, жиров, клетчатки, аминокислот, микроэлементов и витаминов, в частности группы B и E. Этот продукт не только способен насытить на долгое время, но служит прекрасной альтернативой мясу, что делает его незаменимым в рационе вегетарианцев. , во время поста или диеты.

Основные полезные свойства нута заключаются в следующем:

- Улучшение работы кишечника и пищеварения: Высокое количество клетчатки в нуте способствует нормализации пищеварения и эффективной работе кишечника.

- Укрепление костной системы: содержащиеся в нуте минералы важны для здоровья костей.

- Снижение АД: Калий в составе нута способствует поддержанию нормального уровня АД.

- Снижение аппетита: Пищевые волокна помогают уменьшить аппетит и потребление калорий, что является ключевым для похудения.

- Профилактика раковых заболеваний: Регулярное употребление нута может предотвратить развитие раковых клеток благодаря антиоксидантным свойствам.

- Выведение токсинов: Селен, содержащийся в нуте, способствует выведению из организма токсичных веществ.

Однако, несмотря на все полезные свойства, нут может быть противопоказан людям с аллергией на бобовые, а также тем, у кого есть проблемы с пищеварением, поскольку он может вызвать вздутие живота. Также важно избегать его при наличии подагры, язвенной болезни или недостаточности кровообращения.

Рекомендации по применению

Нутрициологи советуют включать нут и блюда из него в рацион в первой половине дня из-за того, что продукт долго переваривается. Рекомендованная суточная норма составляет 100 г в вареном виде, но при слабом желудке лучше снизить порцию до 30 г.