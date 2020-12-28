«Хорошие» и «плохие» жиры

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Седлецкая Татьяна
Фото: lifekorea
В чем разница?
"Хорошие" жиры – это ненасыщенные
жиры. Ненасыщенные жиры
имеют две формы: мононенасыщенные и полиненасыщенные. Существует два типа
полиненасыщенных жиров: омега-3 и омега-6, они также известны как незаменимые
жирные кислоты. Организм человека не вырабатывает незаменимые жирные кислоты,
поэтому так важно получать их из пищи.
"Хорошие" или ненасыщенные жиры помогают производить правильный холестерин
и перемещать его по всему организму, что существенно снижает риск сердечных
заболеваний. Ненасыщенные жиры также уменьшают количество плохого холестерина,
который вызывает проблемы сердца. Питание, которое включает ненасыщенные жиры,
помогает избежать проблем с сердцем позже в жизни.
"Плохие" жиры – насыщенные жиры
и транс-жиры. Оба вида жира
способствуют выработке плохого холестерина, снижая уровень хорошего. Насыщенные
жиры также увеличивают риск сердечных заболеваний в будущем.
Мононенасыщенные жиры
·
оливковое
масло, рапсовое масло и масло из виноградных косточек
·
орехи
и семена
·
постное
мясо
·
авокадо
Полиненасыщенные жиры
Вы можете получить полиненасыщенный жир из жирной рыбы, такой как лосось и
тунец, орехи и соевые продукты, такие как тофу. Полиненасыщенный жир снижает
уровень холестерина, но только тогда, когда он заменяет насыщенные жиры в
среднем дневном рационе. Это может быть лучше, чем мононенасыщенный жир. Полиненасыщенный
жир также хорош для общего сердца, глаз, суставов и психического здоровья.
Омега 3
Омега-3 — тип полиненасыщенного жира, который содержится:
·
тунец,
лосось и макрель
·
грецкие
орехи, другие орехи и семечки льна
·
соевые
продукты
·
зеленые
листовые овощи
·
бобовые
Омега-6
Омега-6 — тип полиненасыщенного жира. Вы можете получить его из таких растительных
масел, как подсолнечник, арахис, рапс и соевые масла. Омега-6 защищает от
сердечных заболеваний, помогая контролировать уровень плохого холестерина.
Насыщенные жиры
·
продукты
животного происхождения, такие как мясо
·
пальмовое
и кокосовое масло в обработанных пищевых продуктах, таких как печенье и чипсы
·
такие
жирные молочные продукты, как масло и сливки
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