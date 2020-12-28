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«Хорошие» и «плохие» жиры

«Хорошие» жиры обеспечивают организм энергией для роста и развития, а «плохие» жиры провоцируют выработку чрезмерного количества холестерина, что может привести к проблемам со здоровьем.

сегодня, 17:12
Автор:

Седлецкая Татьяна


«Хорошие» и «плохие» жиры

Фото: lifekorea

В чем разница?

"Хорошие" жиры – это ненасыщенные жиры. Ненасыщенные жиры имеют две формы: мононенасыщенные и полиненасыщенные. Существует два типа полиненасыщенных жиров: омега-3 и омега-6, они также известны как незаменимые жирные кислоты. Организм человека не вырабатывает незаменимые жирные кислоты, поэтому так важно получать их из пищи.

"Хорошие" или ненасыщенные жиры помогают производить правильный холестерин и перемещать его по всему организму, что существенно снижает риск сердечных заболеваний. Ненасыщенные жиры также уменьшают количество плохого холестерина, который вызывает проблемы сердца. Питание, которое включает ненасыщенные жиры, помогает избежать проблем с сердцем позже в жизни.

"Плохие" жиры – насыщенные жиры и транс-жиры. Оба вида жира способствуют выработке плохого холестерина, снижая уровень хорошего. Насыщенные жиры также увеличивают риск сердечных заболеваний в будущем.

Мононенасыщенные жиры

·         оливковое масло, рапсовое масло и масло из виноградных косточек

·         орехи и семена

·         постное мясо

·         авокадо

Полиненасыщенные жиры

Вы можете получить полиненасыщенный жир из жирной рыбы, такой как лосось и тунец, орехи и соевые продукты, такие как тофу. Полиненасыщенный жир снижает уровень холестерина, но только тогда, когда он заменяет насыщенные жиры в среднем дневном рационе. Это может быть лучше, чем мононенасыщенный жир. Полиненасыщенный жир также хорош для общего сердца, глаз, суставов и психического здоровья.

Омега 3

Омега-3 — тип полиненасыщенного жира, который содержится:

·         тунец, лосось и макрель

·         грецкие орехи, другие орехи и семечки льна

·         соевые продукты

·         зеленые листовые овощи

·         бобовые

Омега-6

Омега-6 — тип полиненасыщенного жира. Вы можете получить его из таких растительных масел, как подсолнечник, арахис, рапс и соевые масла. Омега-6 защищает от сердечных заболеваний, помогая контролировать уровень плохого холестерина.

Насыщенные жиры

·         продукты животного происхождения, такие как мясо

·         пальмовое и кокосовое масло в обработанных пищевых продуктах, таких как печенье и чипсы

·         такие жирные молочные продукты, как масло и сливки


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