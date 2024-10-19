Хочется сладкого? Каких витаминов и микроэлементов не хватает организму

Желание съесть что-нибудь сладкое может быть не просто случайным капризом, а сигналом от организма о недостатке определенных витаминов и микроэлементов. По данным Всемирной организации здравоохранения и Американской ассоциации диетологов, существует несколько ключевых нутриентов, дефицит которых может вызвать тягу к сладкому, сообщает портал "Комментарии".



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Магний является важным минералом, который участвует более чем в 300 биохимических реакциях в организме, включая регуляцию уровня глюкозы в крови. Недостаточность магния может привести к повышенной тяге к сладкому, поскольку организм пытается компенсировать недостаток энергии. По данным ADA, продукты, богатые магнием, включают орехи, семена, темную зелень, такие как шпинат и бобовые.

Хром является микроэлементом, помогающим регулировать уровень сахара в крови, улучшая действие инсулина. Недостаточность хрома может привести к колебаниям уровня глюкозы в крови, что вызывает желание съесть что-нибудь сладкое. ВОЗ рекомендует включать в рацион продукты, богатые хромом, такие как брокколи, виноградный сок, картофель и цельнозерновые продукты.

Витамин B6 играет важную роль в метаболизме аминокислот и производстве нейротрансмиттеров, таких, как серотонин, влияющий на настроение и аппетит. Недостаточность витамина B6 может привести к снижению уровня серотонина, что вызывает тягу к сладкому. Продукты, богатые витамином B6, включают бананы, куриное мясо, рыбу и картофель.

Железо является ключевым компонентом гемоглобина, который переносит кислород в клетки. Недостаточность железа может привести к усталости и понижению энергии, что вызывает желание съесть что-то сладкое для быстрого повышения уровня энергии. ADA рекомендует включать в рацион продукты, богатые железом, такие как красное мясо, шпинат, бобовые и обогащенные железом злаки.

Цинк является важным микроэлементом, участвующим во многих биохимических процессах, включая иммунную функцию и синтез белков. Недостаток цинка может влиять на вкусовые рецепторы, что может привести к повышенной тяге к сладкому. Продукты, богатые цинком, включают мясо, морепродукты, семена тыквы и орехи.

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