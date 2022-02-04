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Гвоздика: польза и вред пряности

Гвоздика может использоваться для профилактики онкозаболеваний, в частности лейкемии, и других болезней крови.

сегодня, 09:40
Автор:

Елизавета Черных
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Гвоздика — популярная пряность, которая применяется для придания блюдам аромата, а также более насыщенного вкуса. Ее добавляют в мясные блюда, кондитерские изделия и в консервацию. Специя представляет собой высушенные нераскрывшиеся бутоны гвоздичного дерева сизигиум. Об этом пишет "Гордон". 

Гвоздика: польза и вред пряности

Гвоздика - фото из открытых источников

Пряность содержит большое количество витаминов группы В, белок, а также растительные жиры. В специи достаточное содержание и других полезных веществ — железа, кальция, магния, фосфора, цинка и других. Кроме того, гвоздика богата клетчаткой — пищевым волокном, которое способно хорошо влиять на работу кишечника.

Пряность на 20% состоит из масла, которое может оказывать антисептическое и обезболивающее влияние на организм. Блюда, в которые добавлена специя, имеют тонизирующие и ранозаживляющие свойства. 

Гвоздика может использоваться для профилактики онкозаболеваний, в частности лейкемии, и других болезней крови. Она выводит токсины и известная своим успокаивающим эффектом. 

Специя в блюдах способна стимулировать выработку пищеварительных соков и нормализовать переваривание пищи, при этом она усиливает чувство голода. На это стоит обратить внимание тем, кто придерживается диеты. 

В древности сухая гвоздика применялась для утоления зубной боли, а также нейтрализации неприятного запаха изо рта. 

Однако, что стоит помнить — чрезмерное употребление этой пряности способно вызывать внутреннее кровотечение, а также усугубить болезни желудка, в частности язвенные. 

Ранее портал "Комментарии" писал о пользе и вреде красного острого перца для организма. 


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Источник: https://gordonua.com/interesting/gvozdika-polza-i-vred-pryanosti-685405.html
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