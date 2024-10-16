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Госрыбагентство обнародовало рейтинг самых полезных видов рыб для здоровья

Рыба богата витаминами A, D и омега-3.

сегодня, 16:48
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Морепродукты приобретают все большую популярность как источник необходимых для организма питательных веществ. Регулярное потребление рыбы не менее двух порций в неделю имеет многочисленные преимущества для здоровья, включая снижение артериального давления и уровня холестерина. Госрыбагентство Украины подготовило список наиболее полезных видов рыб, которые следует включить в свой рацион, чтобы улучшить общее состояние здоровья.

Госрыбагентство обнародовало рейтинг самых полезных видов рыб для здоровья

Рыба в магазине. Изображение от drobotdean на Freepik

Вот несколько видов рыб, которые считаются наиболее полезными:

  • Треска – мясо этой рыбы является источником высококачественного белка и витамина D3, особенно полезного в осенне-зимний период. Щепа может стать прекрасной альтернативой красному мясу.

  • Сельдь – эта рыба содержит ненасыщенные жирные кислоты и витамины A, E, B и D3, которые способствуют повышению уровня полезного холестерина в организме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Скумбрия – эта рыба, богатая селеном и витамином D, поддерживает сердечно-сосудистую систему, улучшает кровообращение и помогает функционированию мозга.

  • Форель считается самой здоровой рыбой из-за низкого уровня загрязнения и высокого содержания полезных ингредиентов, что делает ее прекрасной альтернативой курятине.

  • Судак – ценится за свое белое нежирное мясо, богатое фосфором, кальцием и йодом, что полезно для нервной системы и контроля веса.

  • Сардины – жирная рыба, которая обеспечивает организм омега-3 и омега-6 жирными кислотами, помогает снизить артериальное давление и улучшить общее состояние сердца.

  • Лосось — богатый биоактивными пептидами, этот вид рыбы способствует синтезу коллагена и обладает свойствами, предотвращающими тромбообразование.

  • Карп – полезен для женщин, сохраняет красоту кожи и улучшает метаболизм.

  • Несколько — богат кальцием, способствует укреплению зубов и волос.

  • Мойва – помогает снизить уровень холестерина и защищает сердце.

  • Сом – полезен для людей с диабетом, быстро переваривается и положительно влияет на нервную систему.

  • Угорь – улучшает здоровье глаз и поддерживает кожу.

  • Семга – полезна для спортсменов, она помогает восстановиться после нагрузок и укрепляет кости.

  • Лещ обладает антиоксидантными свойствами и регулирует уровень сахара в крови.

Больше пользы рыба приносит, когда ее готовят на пару, ведь этот способ сохраняет все питательные свойства.



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Источник: https://darg.gov.ua/_vid_ljashcha_do_lososja_0_0_0_14019_1.html
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