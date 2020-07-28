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Главная Новости Здоровье диета и питание Гамбургерам - бой: в Британии запрещена реклама и продажа еды с избытком жиров и сахара
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Гамбургерам - бой: в Британии запрещена реклама и продажа еды с избытком жиров и сахара

Теперь любое изображение вредной еды на телеэкранах получает квоту как фильмы для взрослых

сегодня, 01:31
Автор:

Екатерина Белоброва
Гамбургерам - бой: в Британии запрещена реклама и продажа еды с избытком жиров и сахара

Правительство Великобритании всерьез обеспокоено количеством подданных, которые страдают ожирением, начиная еще с детского возраста, и начали борьбу с нездоровым питанием,  столь популярным в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает издание Лента.ua, ссылаясь на западную прессу.

Отныне супермаркеты, кафе и фаст-фуды не могут проводить акции для пищи с высоким содержанием соли, жиров и сахара, не позволяется размещать о ней рекламу и вывески, такие блюда не могут быть выставлены на витрине возле касс.

Телевидение также ограничит рекламу и эпизоды с изображением вожделенных газированных напитков, гамбургеров, пончиков и прочих вкусных, но вредных продуктов.

Интересно, что в перечень запретов попали и крупные рестораны с высокой кухней: теперь официанты обязаны указывать калорийность блюд, которые готовятся на вынос.

Отмечается, в Британии наиболее высокий процент толстых людей: 63% взрослых и 33% детей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный в Украине педиатр Евгений Комаровский рассказал, можно ли баловать детей сладким и в каком количестве. 


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