Факты, которые изменят ваше отношение к кофе

Ткачова Марія
Кофе – это больше, чем просто утренний ритуал. Она стала частью культуры, образа жизни и даже терапией для миллионов людей. Но вокруг этого напитка до сих пор идут споры: действительно ли кофе полезен, или все же вредит нашему организму?
Польза и вред кофе
Специалисты отмечают, что все зависит от количества, способа приготовления и состояния здоровья человека. Кофеин – главное активное вещество кофе – стимулирует работу мозга, улучшает концентрацию, повышает настроение и активизирует метаболизм. Одна чашка содержит не только энергию, но и небольшую дозу витаминов группы B, магния и антиоксидантов, помогающих бороться со старением клеток.
Польза кофе
Умеренное потребление (до 3–4 чашек в день) имеет целый ряд преимуществ:
• улучшает когнитивные функции и память;
• способствует обмену веществ и может помочь в контроле веса;
• снижает риск развития диабета 2 типа, болезни Паркинсона и Альцгеймера;
• положительно влияет на состояние печени и сердечно-сосудистой системы.
Некоторые исследования даже свидетельствуют: регулярно пьющие кофе имеют более низкий риск инсульта — при условии, что не превышают дневную норму.
Когда кофе вредит
Как и во что бы то ни стало, кофе может быть вредным в избытке. Избыток кофеина вызывает:
• бессонница, раздражительность и тревожность;
• повышение АД;
• нарушение пищеварения или изжогу;
• дисбаланс гормонов у женщин, особенно во время менопаузы.
Также врачи советуют ограничить кофе беременным, людям с гипертонией, проблемами сердца, желудком или тревожными расстройствами.
Главные мифы о кофе
Как пить кофе правильно
• Не более 3–4 чашек в день (до 400 мг кофеина).
• Избегайте сахара, сливок и сиропов – это уменьшает пользу напитка.
• Не пейте кофе на голодный желудок – лучше после завтрака.
• Откажитесь от кофе после 15:00, если у вас проблемы со сном.
• Выбирайте свежемолотый или зерновой кофе, а не растворимый.
Кофе – не враг, если соблюдать меру. Она может стать союзником в работе, спорте и хорошем настроении, но только тогда, когда потребляется с умом.
