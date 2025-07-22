Эту правду пытались скрыть: как на самом деле влияет на организм употребление чая натощак

Многие начинают утро с чашки ароматного чая: для кого-то это замена кофе, для других – традиция вместо завтрака. Однако не все знают, что употребление чая в пустой желудок может негативно влиять на организм. Рассмотрим, следует ли пить чай натощак и какие последствия это может иметь для здоровья.

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Что происходит, когда пьешь чай натощак

Чай, особенно черный и зелёный, повышает кислотность желудочного сока. Если желудок пуст, это может вызвать изжогу, раздражение слизистой и способствовать развитию гастрита или язвы при регулярном употреблении.

Кроме того, полифенолы и танины в чае снижают усвоение железа и некоторых витаминов, особенно если пить чай перед едой или сразу после пробуждения.

Употребление чая с кофеином на голодный желудок может вызвать легкое головокружение, тошноту, повышенную тревожность или головную боль из-за реакции нервной системы.

Когда чай утром полезен

Если вы не хотите отказываться от утреннего чая, медики советуют его пить после легкого перекуса или завтрака. Выбирайте травяные или фруктовые чаи (мята, ромашка, шиповник, имбирь), избегайте добавления лимона и сахара, чтобы не раздражать слизистую. Лучше всего – теплый чай без кофеина через 20–30 минут после пробуждения.

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