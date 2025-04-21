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Эту полезную пищу нельзя есть чаще раза в неделю

сегодня, 14:30
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Автор:
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Клименко Елена

Несмотря на высокую пищевую ценность, чрезмерное потребление печени может привести к проблемам со здоровьем. Рекомендуется употреблять этот продукт не чаще раза в неделю из-за большого содержания витамина А.

Эту полезную пищу нельзя есть чаще раза в неделю

Фото: из открытых источников

Печень в любом виде – классическое блюдо с беконом и луком или паштет – может быть вредной для здоровья.

Хотя печень является нежирным мясом с низким содержанием насыщенных жиров, она содержит большое количество холестерина, а также важные витамины и минералы, такие как железо, медь, цинк, витамины A, B и D.

Рекомендуется принимать печень или печеночный паштет не более одного раза в неделю. Если вы едите печень, следует избегать добавок, содержащих витамин А в форме ретинола.

Женщинам, беременным или планирующим беременность, следует полностью отказаться от печени, печеночных паштетов и добавок с ретинолом. Также после менопаузы женщинам следует ограничить потребление печени до одного раза в неделю.

Витамин А, или ретинол, содержится не только в печени, но и в продуктах, как творог, яйца, жирная рыба, обогащенные нежирные спреды, молоко и йогурты.

Всегда важно контролировать потребление витамина А, поскольку чрезмерное его употребление – более 1,5 мг (1500 мкг) в день в течение длительного времени – может ослабить кости и увеличить риск переломов в пожилом возрасте. Это особенно актуально для женщин склонных к остеопорозу.

К симптомам передозировки витамином А относятся:

·          тошнота и рвота

·          головная боль, головокружение

·          нарушение зрения (расплывчатость, светобоязнь)

·          зуд и раздражение кожи

·          боли в костях и суставах

·          шелушение кожи

·          сухость слизистых оболочек

·          выпадение волос

·          проблемы с печенью

·          снижение минерализации костей, что увеличивает риск переломов.

Портал "Комментарии" писал, что фастфуд, с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, соли и сахара, стал неотъемлемой частью современного образа жизни, однако его регулярное употребление может иметь серьезные последствия для здоровья, включая здоровье простаты.



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