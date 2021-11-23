Эту недорогую рыбу следует добавить к осеннему рациону

Осенью рацион должен быть разнообразным, вкусным и полезным. К примеру, рыба и рыбопродукты очень полезны для человеческого организма. Рыба – источник ненасыщенных жирных омега-3 кислот, витаминов А, D, а также кальция, магния, фосфора. Об этом пишет liveposts. Сельдь, скумбрия и сардины. Это бюджетные и полезные виды рыб, которые обогатят организм витаминами и принесут пользу здоровью. Их употребление стимулирует в организме выработку серотонина, который еще называют "гормоном радости". Наличие этой рыбы в рационе поможет улучшить настроение, что особенно важно в период осенних невзгод и депрессии.





Скумбрия, например, очень полезна рыба, поскольку в мясе есть достаточное количество полезных веществ. Чтобы максимально их сохранить, рекомендуют из скумбрии варить уху. Это будет способствовать укреплению иммунитета человека, что повлияет на устойчивость к различным болезням. Консервированная сардина – один из самых популярных продуктов в супермаркете. Благодаря такому способу обработки срок его годности исчисляется месяцами и годами, причем все полезные свойства никуда не исчезают. Однако с употреблением консервы следует соблюдать осторожность. Ее нельзя есть каждый день.





одводный мир Тихого океана самый богатый и разнообразный , недавно в его северо-восточной части морские биологи обнаружили рыбу, которая за день может терять и сразу отращивать около 20 зубов. Этого океанского жителя называют зубастый терпуг и у него во рту находится 500 крупных и мелких иглоподобных зубов, которые делают рыбу опасным охотником. Ученые долго пытались понять, ка на протяжение 20-25 лет своей жизни терпуг сохраняет свои зубы острыми. И чтобы это выяснить, команда исследователей наблюдала за несколькими особями в течение 10 дней. Рыбы жили в морском аквариуме, в воду которого был добавлен красный краситель, окрашивающий их зубы. Потом терпугов переместили на 10 дней в обычную воду, а после на 10 дней — в воду с зеленым красителем. Затем их осмотрели. Зубы, сохранившиеся с начала эксперимента, должны были быть красновато-зеленоватыми, а новые — просто зелеными. Напомним, п

Осенний рацион - фото из открытых источников

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