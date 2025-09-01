Эту часть лосося часто выбрасывают, однако она самая полезная

Лосось называют одним из самых полезных видов рыб благодаря высокому содержанию белка, омега-3 жирных кислот и витаминов. Однако большинство людей часто выбрасывают, возможно, самую полезную часть рыбы – шкурку.

Лосось. Иллюстративное фото

Специалисты отмечают, что шкурка содержит концентрированную порцию питательных веществ. Так что она может стать не только вкусным дополнением к блюду, но и настоящим источником пользы для организма.

Шкурка лосося богата длинноцепочечными омега-3 жирными кислотами. Они способствуют снижению уровня триглицеридов в крови и уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти же кислоты помогают сосудам оставаться эластичными, снижают воспалительные процессы и улучшают работу мозга. Они также оказывают положительное влияние на состояние кожи, волос и глаз, уменьшая риск возрастной макулярной дегенерации.

Помимо жиров шкурка лосося содержит большое количество белка. К примеру, порция весом 15 г может содержать до 10 г белка, что способствует восстановлению тканей, росту мышц и поддержанию иммунной системы. Она также является источником витамина D, необходимого для усвоения кальция и укрепления костей. Витамин D в сочетании с омега-3 жирными кислотами поддерживает здоровье суставов и может снизить риск развития остеопороза.

Шкурка лосося не содержит углеводов, поэтому ее можно употреблять людям, придерживающимся низкоуглеводной диеты. Она также содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом, что приводит к старению клеток и развитию хронических болезней. Некоторые исследования показали, что экстракты из шкурки лосося могут обладать противораковыми свойствами и способствовать заживлению ран, особенно у людей с диабетом.

Важно обращать внимание на происхождение рыбы. Самой безопасной считается шкурка дикого лосося, выловленного в Тихом океане. В рыбе, выращенной в условиях аквакультуры, могут накапливаться токсины, в частности, метилртуть и полихлорированные бифенилы. Поэтому перед употреблением шкурки лосося следует убедиться в ее качестве и происхождении.

Шкурку лосося можно жарить до хрустящей корочки, добавлять в салаты или использовать в качестве закуски. Она не только добавляет текстуру и вкус, но и превращает обычное блюдо в питательный деликатес.

