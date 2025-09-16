logo

Здоровье диета и питание Этот жир зря недооценивают: сегодня этот продукт среди самых полезных
НОВОСТИ

Этот жир зря недооценивают: сегодня этот продукт среди самых полезных

Смалец больше не ассоциируют с деревенской кухней

16 сентября 2025, 08:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Немногие знают, что животный жир является очень полезным для всего организма.

Этот жир зря недооценивают: сегодня этот продукт среди самых полезных

Смалец. Фото: из открытых источников

Эксперты подчеркивают его уникальный пищевой профиль, указывая на высокое содержание витаминов группы В, минералов и полезных мононенасыщенных жиров, таких как олеиновая кислота — та самая кислота, содержащаяся в оливковом масле, которая считается союзником здоровья сердца.

До недавнего времени смалец считался символом нездорового питания, но теперь он удивляет ученых и диетологов всего мира.

Продукт, который многие связывают с деревенской кухней, был признан экспертами. В престижном рейтинге BBC Future смалец занял 8-е место среди самых полезных продуктов.

Продукт все чаще появляется в меню тех, кто придерживается кетогенной или палеодиеты.

Смалец является преимущественно источником мононенасыщенных жирных кислот, которые составляют 45% его содержания. Важнейшей из них является олеиновая кислота, также известная из оливкового масла, которая положительно влияет на здоровье сердца. Кроме того, смалец содержит витамины A, D, E и K, а также антиоксиданты. Он также обладает противовоспалительными свойствами, что может способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, смалец имеет преимущества на кухне. Его высокая температура дымления делает его идеальным для жарки и запекания, в то время как масло быстро сгорает, теряя свою пищевую ценность и образуя вредные вещества.

Хотя насыщенные жиры в смальце могут вызывать беспокойство, диетологи уверяют: умеренное потребление этого животного жира не должно представлять риска для здоровья, если его вводить в рацион с осторожностью.

Качество смальца имеет решающее значение — эксперты отмечают, что мясо свиней свободного выгула имеет более благоприятный пищевой профиль, включая более высокий уровень витамина D, необходимого для здоровья костей.

Читайте также на портале "Комментарии" — вся правда о жире: почему большое количество жирной пищи может убить.




Источник: https://x.com/BBC_Future/status/957976169353240576
