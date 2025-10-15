Этот продукт на завтрак снижает риск сердечных заболеваний и диабета

Врачи и диетологи советуют не отказываться от завтрака, ведь это один из самых главных приемов пищи. Благодаря завтраку можно зарядить организм энергией, улучшить когнитивные функции и поддерживать здоровый вес. К тому же, потребляя один продукт на завтрак, можно улучшить здоровье сердца и снизить уровень сахара. Это и распространенный продукт.

Завтрак. Иллюстративное фото

Речь идет о греческом йогурте, пишет издание Mirror. Британский фонд сердца, как пишет СМИ, признает, что йогурт является питательным вариантом молочных продуктов, который может стать вкусной и полезной диетической добавкой, богатой белком и кальцием.

"Это ферментированный продукт, созданный путем добавления живого йогурта (содержащего бактерии) к молоку. Процеженный греческий йогурт имеет большую густоту и высшее содержание белка по сравнению с обычным йогуртом и молоком. Добавление 200 г греческого йогурта в мюсли вместо 200 мл молока может удвоить количество белка примерно с 7 г до 14 г”, — пишет издание.

Исследования доказали, что питательные вещества, содержащиеся в молочных продуктах, таких как йогурт и молоко, помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже несмотря на наличие насыщенных жиров.

Профессор Тим Спектор назвал греческий йогурт одним из самых полезных продуктов благодаря его положительному влиянию на здоровье кишечника. Однако, по его словам, не все греческие йогурты одинаковы. Некоторые из них содержат много скрытого сахара, что делает их одними из самых больших источников добавленного сахара в рационе.

Британский фонд сердца советует искать на полках магазинов упаковки с указанием "без добавленного сахара" и "100% молоко". Также нужно проверить, являются ли единственными ингредиентами "молоко" и "живые культуры".

"Белок является ключевой частью сбалансированного питания, играя решающую роль в наращивании и восстановлении мышц, поддержании иммунной системы, регулировании уровня сахара в крови и более длительном ощущении сытости", — пишет издание.

Эксперт по вопросам питания Лара Мюллер называет греческий йогурт источником белка. Она рекомендует употреблять его на завтрак с любимыми фруктами, медом, орехами и семенами для идеального высокобелкового начала дня. Также можно заменить магазин соусы на домашние с греческим йогуртом.

Напомним: портал "Комментарии" писал о четырех главных сигнала будущего инфаркта — один из них встречался у каждого, кто перенес болезнь.



