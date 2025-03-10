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Этот популярный продукт приводит к депрессии, деменции и хронической болезни почек

Как чрезмерное потребление сахара влияет на организм

сегодня, 13:33
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Кречмаровская Наталия

Сахар – это не просто сладкое дополнение к пище, но и вещество, которое может нанести серьезный вред здоровью. Чрезмерное потребление сахара может привести к развитию многих заболеваний.

Этот популярный продукт приводит к депрессии, деменции и хронической болезни почек

Иллюстративное фото

Сахар – это источник пустых калорий, которые не насыщают организм, но способствуют набору веса. Избыточный вес является основным фактором риска развития ожирения и диабета 2 типа. Исследования, проведенные Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC), показали, что регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск развития диабета 2 типа на 26%.

Чрезмерное потребление сахара может привести к повышению уровня триглицеридов и "плохого" холестерина, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инфаркт миокарда и инсульт. Также исследования показывают, что употребление сладких напитков связано с повышенным риском развития фибрилляции предсердий – нарушение сердечного ритма.

Сахар – это основное питание для бактерий, живущих в полости рта. Эти бактерии производят кислоты, разрушающие зубную эмаль и способствующие развитию кариеса. Исследования, проведенные Национальным институтом стоматологических и черепно-лицевых исследований (NIDCR), показали, что регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск развития кариеса на 30%.

Чрезмерное потребление сахара может привести к накоплению жира в печени, что может привести к развитию неалкогольной жировой болезни печени. Это заболевание может привести к циррозу и печеночной недостаточности.

Помимо вышеперечисленных заболеваний, чрезмерное потребление сахара может привести к:

  • Подагры

  • Хронической болезни почек

  • Депрессии

  • Деменции

  • Некоторым видам рака

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) рекомендует ограничить потребление добавленного сахара до 6 чайных ложек в день для женщин и 9 чайных ложек в день для мужчин. Важно читать этикетки продуктов и выбирать продукты с низким содержанием сахара.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, какие болезни вызывает чрезмерное потребление соли.




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