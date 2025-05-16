Этот популярный молочный продукт ускоряет старение: открытие ученых

В каждом супермаркете есть коровье молоко. Но недавно ученые пришли к открытию, назвав этот продукт таким, который влияет на ускорение процессов старения.

Коровье молоко. Фото из открытых источников

Молоко издавна считается ценным источником кальция, белка и витаминов, необходимых для прочности костей и общего здоровья. Однако, по мнению части исследователей и врачей, для некоторых людей именно этот продукт может стать фактором, косвенно влияющим на процессы старения, в частности на состояние кожи.

Все дело в том, что коровье молоко содержит гормоны роста, которые предназначены для быстрого роста телят. Попадая в организм человека, эти гормоны могут потенциально влиять на гормональный баланс и провоцировать выработку определенных веществ, что, по исходя из некоторых выводов, может проявляться, в частности, в усилении акне и воспалительных процессов на коже. Хроническое воспаление в организме считается одним из факторов, ускоряющих старение.

Существует гипотеза, что для некоторых людей молочные продукты могут вызвать системное воспаление в организме. Это связывают как с белками молока, например, казеином, так и с лактозой (молочным сахаром), особенно у людей с непереносимостью лактозы. Воспаление есть известным триггером для многих возрастных заболеваний и ухудшения состояния кожи, включая потерю упругости и появление морщин.

К тому же в молоке содержится лактоза – сахар. Чрезмерное потребление сахаров может приводить к процессу гликации, когда молекулы сахара присоединяются к белкам, делая их жесткими и менее эластичными. Это непосредственно влияет на снижение упругости и появление морщин на коже, что является одним из видимых проявлений старения.

При этом важно понимать, что нет одной доказанной точки зрения относительно вредности употребления молока для людей в возрасте. Есть разные теории и научные дискуссии. И, что крайне важно понимать, не все исследования подтверждают негативный эффект молока. Многие научные работы, напротив, указывают на пользу молочных продуктов для поддержания здоровья костей в пожилом возрасте и общего поступления питательных веществ.

Читайте также на портале "Комментарии" — сладкие продукты и продукты с содержанием сахара могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.



