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Этот распространенный продукт приводит к преждевременному старению

Какие проблемы со здоровьем вызывает сахар

сегодня, 16:28
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Кречмаровская Наталия

Сладкие продукты и продукты с содержанием сахара могут привести к серьезным проблемам со здоровьем

Этот распространенный продукт приводит к преждевременному старению

Иллюстративное фото

Чрезмерное потребление сахара является основной причиной ожирения, которое, в свою очередь, увеличивает риск развития диабета 2 типа. Сахар вызывает скачки уровня инсулина, что приводит к накоплению жира в организме.

Исследования, проведенные Американской кардиологической ассоциацией (AHA), показали, что чрезмерное потребление сахара увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт. Сахар повышает уровень триглицеридов и "плохого" холестерина в крови, что приводит к образованию бляшек в артериях.

Сахар может привести к развитию неалкогольной болезни печени, которая характеризуется накоплением жира в печени.

Сахар является основной причиной кариеса. Бактерии в полости рта превращают сахар в кислоту, которая разрушает зубную эмаль.

Сахар может увеличить риск развития подагры – заболевание, характеризующееся воспалением суставов.

Исследования, проведенные Национальным институтом психического здоровья (NIMH), показали, что чрезмерное потребление сахара связано с повышенным риском депрессии.

Некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление сахара может увеличить риск развития болезни Альцгеймера.

Некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление сахара может способствовать росту раковых клеток.

Сахар может повредить коллаген и эластин в коже, что приводит к преждевременному старению.

Чрезмерное потребление сахара может ослабить иммунную систему и сделать организм более уязвимым к инфекциям.

Как уменьшить потребление сахара

Читайте этикетки продуктов. Многие обработанные продукты содержат много сахара.

Готовьте еду дома. Это позволит вам контролировать количество сахара, которое вы добавляете в пищу.

Выбирайте натуральные сладости. Фрукты и ягоды – это полезные альтернативы сахару.

Ограничьте потребление сладких напитков.

Постепенно уменьшайте количество сахара, которое вы добавляете в пищу. Это поможет вашим вкусовым рецепторам адаптироваться.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, на какие органы соль влияет наиболее негативно.



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