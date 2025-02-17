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Этот овощ не так безопасен, как все думали

Привычный для украинцев овощ может быть крайне опасным

17 февраля 2025, 10:18
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Недилько Ксения

Овощи традиционно считаются основой здорового питания, ведь они богаты витаминами, клетчаткой и антиоксидантами. Однако некоторые из них могут иметь скрытые риски для здоровья, если употреблять их в неправильном количестве или форме. Один из таких овощей – картофель.

Этот овощ не так безопасен, как все думали

Иллюстративное фото

Почему картофель может быть опасным?

1. Высокий гликемический индекс

Картофель быстро повышает уровень сахара в крови, ведь содержит много крахмала, который организм превращает в глюкозу. Это может вызвать:

риск ожирения и диабета 2 типа;

резкие скачки энергии, после которых наступает усталость;

повышенная нагрузка на поджелудочную железу.

2. Соланин – скрытая опасность

Картофель содержит природное токсическое вещество – соланин, которое накапливается в зеленых частях клубня и ростках. Чрезмерное потребление может вызвать:

тошноту, рвоту и головную боль;

интоксикацию организма;

нарушение нервной системы.

3. Калорийность при жарке

Сам по себе вареный или печеный картофель – относительно низкокалорийный продукт. Но в жареном виде (картофель фри, чипсы) он превращается в калорийную бомбу, которая:

способствует увеличению веса;

содержит трансжиры, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний;

имеет канцерогенное соединение акриламида, которое образуется при высоких температурах.

Как употреблять картофель без ущерба?

Выбирайте молодой картофель – он содержит меньше крахмала и соланина.

Не употребляйте зеленый или проросший картофель.

Лучше запекать или варить вместо жарки.

Соединяйте с овощами и белками, чтобы уменьшить гликемическое воздействие.

Картофель – не такой уж безопасный овощ, как может казаться. Она может быть как полезной, так и вредной в зависимости от способа приготовления и количества. Важно знать, как правильно ее употреблять, чтобы получать только пользу!

Напомним, портал "Комментарии" писал , что щитовидная железа — маленький, но жизненно важный орган в нашем теле, регулирующий метаболизм, рост и развитие. К сожалению, некоторые продукты могут отрицательно влиять на ее здоровье. Один из таких продуктов – это крестоцветные овощи, особенно в больших количествах.



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