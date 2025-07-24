Этот напиток опасно пить натощак, если хотите сохранить здоровье

Чашка ароматного кофе до завтрака, или даже вместо завтрака – обычное дело для многих людей. Такой выбор объясняют повышением концентрации и улучшением настроения. Однако пить кофе до завтрака – не лучшая идея. Результаты исследования показывают, что употребление кофе натощак может вызвать проблемы со здоровьем, особенно для людей с чувствительной пищеварительной системой или склонностью к стрессу.

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Специалисты называют следующие проблемы, которые могут вызвать употребление кофе натощак:

Повышение кислотности желудка. Кофе стимулирует выработку желудочной кислоты, даже если в желудке нет пищи. Это может привести к:

изжоге и кислотному рефлюксу

тошноте или дискомфорту в животе

обострению гастрита или язвы, если они уже есть.

Исследования не подтверждают прямую связь между кофе и образованием язв, однако кофе натощак может усугубить симптомы, если уже имеются проблемы с пищеварением.

Стресс и гормон кортизола. Кофеин стимулирует выработку кортизола – гормона стресса. Он регулирует метаболизм, давление и уровень сахара в крови. Уровень кортизола в утренние часы естественно высок. Кофе до завтрака может привести к повышению кортизола, что приводит к:

тревожности, раздражительности, нервозности

перепадам настроения и энергетическим "крашам"

нарушению сна, особенно если кофе употребляется регулярно.

У людей, чувствительных к кофеину, употребление кофе натощак может вызвать усиленные побочные эффекты, включая сердцебиение и повышенное давление.

Нарушение усвоения питательных веществ. Кофе содержит танины, которые могут ухудшать усвоение железа, кальция и магния. Если пить кофе до завтрака, организм не имеет других источников питательных веществ, что может:

снизить уровень энергии

ухудшить состояние иммунной системы

способствовать развитию дефицитов при регулярном употреблении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от кофе.



