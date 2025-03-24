logo

BTC/USD

86940.14

ETH/USD

2076.02

LTC/USD

92.77

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Это утреннее действие может сократить жизнь: что вы делаете не так
commentss НОВОСТИ Все новости

Это утреннее действие может сократить жизнь: что вы делаете не так

Как сократить жизнь, пропустив важный утренний ритуал

сегодня, 07:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Утренние привычки могут влиять на наше здоровье больше, чем кажется. Некоторые действия, которые кажутся совершенно невинными, действительно могут вредить организму, сокращая продолжительность жизни. Одной из таких привычек является пропуск завтрака.

Это утреннее действие может сократить жизнь: что вы делаете не так

Почему нельзя пропускать завтрак

Почему пропуск завтрака вреден?

Исследования показывают, что отказ от утреннего приема пищи связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и даже диабета 2-го типа.

Основные последствия:

Снижение уровня энергии – организм после ночного голода нуждается в питательных веществах. Без завтрака вы чувствуете усталость и понижение концентрации.

Риск сердечных болезней – исследование Гарвардской медицинской школы доказало, что люди, регулярно пропускающие завтрак, имеют на 27% более высокий риск сердечных заболеваний.

Повышение уровня кортизола – когда вы не едите по утрам, уровень стрессового гормона кортизола растет, что может способствовать накоплению жира в области живота.

Переедание в течение дня – отказ от завтрака вынуждает съесть больше калорий вечером, что способствует набору веса.

Что есть утром для долголетия?

Белки и полезные жиры – яйца, авокадо, орехи помогут держать уровень сахара в крови стабильным.

Сложные углеводы – цельнозерновой хлеб, овсянка или киноа обеспечат организм энергией.

Клетчатка – овощи, фрукты и семена поддерживают работу кишечника.

Пропуск завтрака может сильно навредить вашему здоровью, повышая риск хронических заболеваний и даже сокращая продолжительность жизни. Чтобы оставаться энергичными и здоровыми, важно начинать день с полноценного сбалансированного завтрака.

Напомним, портал "Комментарии" писал, почему при похудении все равно выпирает живот.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости