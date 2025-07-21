Этим категориям людей навсегда следует забыть об употреблении дыни: что известно

Дыня – вкусный, ароматный и сочный символ лета, прекрасно освежающий в жаркие дни. Но, невзирая на бессчетные полезные характеристики, этот плод подходит не каждому. Некоторым людям лучше вообще избегать употребления, ведь она может не только вызвать дискомфорт, но и ухудшить состояние здоровья. Расскажем о трех группах людей, которым дыня противопоказана по медицинским причинам.

Лица с сахарным диабетом

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Несмотря на то, что дыня содержит природные сахара, ее гликемический индекс достаточно высок — около 65. Это значит, что после ее потребления уровень сахара в крови может быстро подняться. Для людей с диабетом 1-го или 2-го типа это может быть угрожающе. Особенно рискованным является употребление дыни в больших количествах или в сочетании с другими углеводами. Медики рекомендуют либо совсем отказаться от дыни, либо потреблять ее только в минимальных порциях под наблюдением врача.

Люди с болезнями желудочно-кишечного тракта

Дыня может провоцировать процессы брожения в желудке, вызывающего вздутие, боль, метеоризм или расстройства пищеварения. Пациентам с гастритом, панкреатитом, колитом, СРК (синдромом раздраженного кишечника) или язвой лучше воздержаться от этого фрукта. Особенно вредно сочетание дыни с молочными продуктами, алкоголем или жирной пищей — это затрудняет переваривание и повышает риск обострения хронических недугов.

Беременные женщины на поздних сроках

Хотя в начале беременности дыня может быть полезна благодаря содержанию фолиевой кислоты, на третьем триместре ее потребление лучше ограничить. Она может вызвать отеки, спровоцировать гестационный диабет и вызвать чрезмерное газообразование. Кроме того, ослабленный иммунитет беременных делает их более уязвимыми к инфекциям, особенно при потреблении недоброкачественного или несвежего продукта.

Как уже писал портал "Комментарии", в материале британского издания Express говорится, что изменение привычного графика приема пищи может существенно улучшить здоровье и даже продлить продолжительность жизни. В частности, речь идет о популярном ныне режиме питания — интервальном голодании, которое, по словам специалистов, снижает риск развития таких серьезных болезней, как диабет 2 типа и сердечно-сосудистые заболевания.