Эти популярные продукты способны разрушить ваш желудок: важное предупреждение врачей

Людям с повышенной чувствительностью желудочно-кишечного тракта следует внимательно относиться к ежедневному рациону. Некоторые на первый взгляд безопасные продукты способны провоцировать серьезные нарушения пищеварения. К такому выводу пришли ученые после ряда исследований.

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Так, цветная капуста, которую часто считают диетическим продуктом, в сыром виде может вызвать вздутие, боль в животе и даже запоры. Причиной является рафиноза — углевод, тяжело расщепляющийся в пищеварительном тракте. Однако после термической обработки – например, тушения или варки – овощ становится значительно безопаснее и легче усваивается.

Не менее вредными оказались и газированные напитки. Углекислый газ и большое количество сахара раздражают слизистую желудка, что может привести к дискомфорту, боли и нарушению работы органов пищеварения.

Еще один распространенный продукт – молоко – способно вызвать проблемы у людей с непереносимостью лактозы. Регулярное потребление молока в таких случаях способствует развитию расстройств желудка и даже всеобщего ухудшения самочувствия.

Томатный соус также не так безопасен, как кажется. Из-за высокой кислотности он нарушает кислотно-щелочной баланс желудка, что в больших количествах может спровоцировать гастрит или язвенную болезнь. Однако умеренное использование соуса обычно не несет угрозы.

К группе потенциально опасных для желудка продуктов также относятся блюда из красного мяса – в частности, говядины. Большое количество белка и насыщенных жиров нагружает пищеварительную систему, а длительное переваривание лишь усугубляет ситуацию. Рекомендуется ограничить употребление таких продуктов небольшими порциями.

Кроме того, учёные советуют не злоупотреблять острыми приправами, сырами, крекерами, жареными блюдами, кофе, алкогольными напитками и соками с высоким содержанием кислоты, такими как апельсиновый.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пациенты, прекращающие прием препаратов для снижения веса, часто сталкиваются с возвратом ранее утраченных килограммов. Такие выводы сделаны на основе метаанализа, опубликованного в журнале BMC Medicine, сообщает News Medical.