Эти овощи могут быть смертельно опасными

Употребление овощей помогает получить необходимые витамины, клетчатку и антиоксиданты. Однако некоторые из них не так полезны — если их неправильно приготовить или употреблять в сыром виде, может возникнуть серьезная угроза для здоровья. Проблема в том, что некоторые овощи содержат природные токсины, которые способны вызвать отравление, а в отдельных случаях могут привести к смерти.

Овощ. Иллюстративное фото

Среди особо опасных овощей называют следующие:

Фасоль (особенно красная)

Сырые или недостаточно термически обработанные красные фасолины содержат фитоагглютинин. Это вызывает тошноту, рвоту и диарею. Чтобы минимизировать угрозу, их нужно замачивать минимум 5 часов и варить не менее 30 минут.

Коссово (юкка)

Популярен в тропических странах корнеплод, содержащий цианогенные гликозиды. При неправильном приготовлении они превращаются в цианид. Потребление сырой или недостаточно обработанной кассавы может привести к неврологическим расстройствам, проблемам с дыханием и даже смерти.

Ревень

Стебли растения безопасны, но листья содержат щавелевую кислоту. В больших дозах эта кислота вызывает почечную недостаточность, судороги и даже может привести к коме. Употребление более 10 кг листьев может быть смертельным, хотя даже меньшие дозы способны вызвать серьезные симптомы.

Зеленые или проросшие картофелины

Такой картофель содержит соланин. Это гликоалкалоид, вызывающий отравление, рвоту, спутанность сознания, судороги. Зеленый цвет под кожурой картофелины – это сигнал об опасности.

Люпин и бобы лимо

В сыром виде содержат линамарин. Это вещество, которое превращается в цианид. Только длительная варка (свыше 30 минут) снижает уровень токсина до безопасного.

Спаржа (ягоды)

Стебли спаржи безопасны, однако ее красные ягоды – ядовиты. Они вызывают рвоту, боли в животе и могут быть опасны для детей и животных.

Специалисты отмечают, что наличие природных токсинов в растениях является защитным механизмом от хищников.

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