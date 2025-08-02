Эти 5 молочных продуктов почти не содержат сахара и не вредят фигуре

Особенно важно обращать внимание на состав молочных продуктов, которые часто содержат скрытый сахар в виде подсластителей, ароматизаторов или наполнителей.

Греческий йогурт. Фото: из открытых источников

На первом месте среди продуктов, которые содержат мало сахара, греческий йогурт.

Диетолог Элиза Витакер рассказала, что обезжиренные или низкокалорийные греческие йогурты содержат много белка и меньше насыщенных жиров. Это отличная замена сметане, которую можно легко добавлять в различные блюда и перекусы, чтобы увеличить потребление белка и кальция.

Белок в молочных продуктах важен для роста, иммунитета, восстановления тканей и выработки гормонов. Исследования показывают, что регулярное употребление молочных продуктов положительно влияет на мышечную массу у людей среднего и старшего возраста. Это особенно важно, потому что мышечная масса уменьшается с возрастом, что связано со снижением физической функции.

Также греческих йогуртов содержат пробиотики, которые поддерживают здоровье кишечника и помогают уменьшить воспаление и вздутие живота.

На втором месте кефир. Это насыщенный питательными веществами ферментированный молочный продукт, который имеет много преимуществ для здоровья. Продукт богат пробиотиками, а также обладает противовоспалительными свойствами. Кефир может уменьшить выработку нескольких провоспалительных белков в организме, помогая уменьшить воспаление и риск осложнений, вызванных вирусами.

Один стакан обычного кефира содержит 7 г натурального сахара и 10 г белка.

На третьем месте – творог. Один стакан обезжиренного творога содержит 9 г натурального сахара и 24 г белка. Белок используется в организме для наращивания и поддержания мышц, а также для выработки ферментов и гормонов, надлежащего функционирования иммунной системы и баланса жидкости и электролитов.

Он также насыщает и может дольше оставлять ощущение сытости. Кроме того, увеличение потребления белка сверх рекомендуемой суточной нормы может быть полезным для поддержания здорового веса.

На четвертой позиции молоко. Это один из самых питательных и сбалансированных продуктов. Продукт богат на белки, углеводы и пищевые жиры.

Один стакан 1% молока объемом 225 мл содержит около 8 г белка и 12 г сахара, а также кальций, витамин D и калий. Калий, содержащийся в молочных продуктах, поддерживает здоровье сердца, обеспечивает надлежащий уровень гидратации и баланс жидкости, а также помогает предотвратить гипертонию, инсульт и образование камней в почках.

Ну и на пятом месте сыр Рикота. Это мягкий сыр, который производится из молочной сыворотки, остающейся после производства других сыров, таких как моцарелла. Он имеет естественное низкое содержание сахара, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет уменьшить потребление сахара, одновременно наслаждаясь насыщенной и кремовой текстурой.

Одна порция обезжиренного сыра содержит 12 г белка и 6 г натурального сахара.

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