Что будет с организмом, если на месяц отказаться от молочных продуктов

В современном мире молочные продукты не считают сколь полезными, как это было еще лет 10 назад. Все больше людей сознательно уменьшают количество потребления молочных продуктов или даже совсем отказываются от них. Исследования доказывают, что такой отказ поможет лучше понять организм. Будет ли полезен такой эксперимент, читайте дальше.

Молочные продукты. Иллюстративное фото

Неделя 1: Отказ и адаптация

В первые дни после отказа от молочного могут возникать следующие симптомы: головные боли, раздражительность. Это связано с казеином белком, который расщепляясь в организме, образует пептиды, некоторые из них могут влиять на нервную систему. Что касается положительных изменений, то уже в конце первой недели может быть ощутимо уменьшение вздутия живота, особенно если раньше были признаки непереносимости лактозы.

Неделя 2: Кожа и энергия

Исследования показывают, что употребление молочных продуктов может повлечь за собой появление акне. Причиной тому эксперты называют гормоны, содержащиеся в молоке. Через две недели после отказа от молочного кожа может стать чище, менее жирной, может уменьшиться покраснение. Также стабилизируется уровень энергии – исчезает послеобеденная вялость, улучшается концентрация.

Неделя 3: Кишечник и иммунитет

На третьей неделе можно заметить положительные изменения в пищеварении – оно становится легче, уменьшается газообразование и исчезает дискомфорт. Организм адаптируется к новым источникам кальция (зелень, миндаль, тофу), а иммунная система может работать более эффективно, поскольку снижается выработка слизи, которая часто возникает после употребления молочных продуктов.

Неделя 4: Новый баланс

К концу месяца организм привыкает к новому режиму. Среди изменений также могут быть заметны улучшение сна, настроения, уменьшение воспалений в организме.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от алкоголя.



