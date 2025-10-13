logo

Эта копеечная каша спасет от проблем с поджелудочной: медики удивили открытием
Эта копеечная каша спасет от проблем с поджелудочной: медики удивили открытием

Пшенная каша — простое и недорогое блюдо, которое способно действовать как настоящее "лекарство на каждый день".

13 октября 2025, 15:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

В настоящее время пшенная каша нечасто появляется на столе — ее несправедливо считают сложной в приготовлении. Однако именно эта крупа заслуживает возвращения в ежедневный рацион, особенно если вы заботитесь о здоровье пищеварительной системы. Пшено богато клетчаткой, витаминами группы B, магнием и калием — элементы, поддерживающие работу желудочно-кишечного тракта и снижающие нагрузку на поджелудочную железу.

Эта копеечная каша спасет от проблем с поджелудочной: медики удивили открытием

Фото: из открытых источников

Как правильно приготовить пшенную кашу

Чтобы каша была вкусной и легкой для пищеварения, важно правильно подготовить крупу.

·          Промывайте пшено несколько раз (до 6–8), пока вода не станет прозрачной.

·          Замочите зерна на несколько часов или на ночь – это смягчит их и сократит время приготовления.

·          Варите сначала на сильном огне до закипания, затем убавьте огонь и тушите под крышкой 20–25 минут.

В результате вы получите рассыпчатое, ароматное и полезное блюдо, которое легко усваивается.

Как и когда употреблять

Диетологи советуют включать пшенную кашу в рацион 3-4 раза в неделю. Лучше всего подавать ее с небольшим количеством сливочного масла или овощными гарнирами. Такое блюдо не только вкусно, но и способно улучшить самочувствие.

Польза для поджелудочной

Регулярное употребление пшена:

·          помогает избежать обострений панкреатита;

·          нормализует функции поджелудочной железы;

·          поддерживает здоровье всего ЖКТ.

Пшенная каша – проста, доступна и чрезвычайно полезна. Ее действительно можно назвать "едой для здоровья". Добавьте ее в свое меню – и уже скоро вы заметите положительные изменения.

