Эта ежедневная пища приводит к смерти: шокирующая правда о любимых вкусностях

Завтраковые хлопья ярких цветов, пицца из микроволновки или большие пакеты чипсов – все это давно стало привычным в нашем ежедневном рационе. Однако свежее исследование ученых из Университета Макмастера проливает свет на тревожные последствия чрезмерного потребления ультраобработанных продуктов (УОП).

Фото: 24 Канал

УОП – это индустриально созданные пищевые изделия, содержащие множество добавок, красителей, усилителей вкуса и консервантов. Их главная цель – удобство, долгий срок хранения и яркий вкус. Но такая пища обладает высокой калорийностью при низкой питательной ценности и способна вызвать пищевую зависимость.

Руководитель исследования Антея Христофора объясняет: проблема не только в составе, но и в самой системе производства – от ингредиентов до маркетинга. Ученые обнаружили, что употребление УОП влечет за собой системное воспаление в организме. Одним из ключевых маркеров стало появление С-реактивного белка, сигнализирующего о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Опыты показали: те, кто регулярно ест УОП, потребляют в среднем на 500 калорий больше каждый день, быстрее едят и меньше чувствуют сытость. Даже без существенного изменения веса повышаются уровни инсулина и триглицеридов – это серьезный сигнал риска развития диабета 2 типа.

Проблема имеет и социальную основу: УОП чаще потребляют люди с более низкими доходами и меньшим образованием. Ученые призывают к пересмотру пищевой политики, ведь проблема затрагивает все слои населения.

Обработка таких продуктов оказывает влияние даже на пищеварение: модифицированная структура пищи ускоряет гликемическую реакцию, нарушает микрофлору кишечника и способствует инсулинорезистентности.

Впрочем, полный отказ не обязателен. Замена одной порции УОП в день на более натуральную альтернативу (например, фрукты или орехи) уже может существенно улучшить показатели здоровья.

Портал "Комментарии" уже писал, что сметана — это любимый кисломолочный продукт, который часто можно увидеть на украинском столе. Она придает особую нежность борщу, улучшает вкус вареников и служит основой для многих соусов. Однако, как и любой другой пищевой продукт, сметана не подходит всем.