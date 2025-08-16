Есть два варианта: что лучше съесть на завтра для заряда энергии на весь день

Многие из нас задаются вопрос, стоит отдать предпочтение легкому и быстрому смузи или сытной овсянке, чтобы получить максимум энергии с утра?

Завтрак. Фото: из открытых источников

Диетолог Лорен Твигге рассказала, что овсянка – это распространенное блюдо на завтрак, которое может быть успешным выбором для длительного заряда энергии. Благодаря своей твердой форме овсянка переваривается медленнее и поможет дольше чувствовать сытость.

Овсянка богата типом растворимой клетчатки, которая называется бета-глюкан, что может потенциально снижать уровень "плохого" холестерина, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключом к получению преимуществ овсянки для повышения энергии является создание сбалансированной миски. Для этого нужно отказаться от добавленного сахара и увеличить потребление белка.

Лучше всего дополнить овсянку ягодами и фруктами. Чтобы увеличить содержание белка в овсянке, используйте молочные продукты вместо воды и добавьте яйцо. Орехи и греческий йогурт станут еще одним отличным дополнением к миске.

В 100 г продукта содержится:

калорий — 102

углеводы — 18,3 г

клетчатка — 2,73 г

белок — 3,56 г

жиры — 1,76 г

По словам эксперта, смузи могут быть отличным источником фруктов, клетчатки и фитонутриентов. Они могут быть богаты насыщающими питательными веществами, такими как белок. Также могут способствовать росту полезных бактерий в кишечном микробиоме.

Чтобы максимизировать содержание белка и клетчатки в смузи, стоит добавлять молочные продукты, ореховую пасту, семена, греческий йогурт и листовую зелень. Это также добавляет немного полезных жиров и помогает компенсировать высокое содержание углеводов во фруктах.

В 350 г смузи, приготовленном из клубники, банана и обезжиренного йогурта, могут содержаться следующие питательные вещества:

калорий — 226

углеводы — 52 г

клетчатка — 3,12 г

белок — 2,98 г

жиры — 0,49 г

витамин С — 18 мг

витамин В6 — 0,38 мг

Итог тако, что независимо от того, что вы выберете, обязательно включите достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров в свой рацион.

