Есть два варианта: что лучше съесть на завтра для заряда энергии на весь день

Кравцев Сергей
Многие из нас задаются вопрос, стоит отдать предпочтение легкому и быстрому смузи или сытной овсянке, чтобы получить максимум энергии с утра?
Завтрак. Фото: из открытых источников
Диетолог Лорен Твигге рассказала, что овсянка – это распространенное блюдо на завтрак, которое может быть успешным выбором для длительного заряда энергии. Благодаря своей твердой форме овсянка переваривается медленнее и поможет дольше чувствовать сытость.
Овсянка богата типом растворимой клетчатки, которая называется бета-глюкан, что может потенциально снижать уровень "плохого" холестерина, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключом к получению преимуществ овсянки для повышения энергии является создание сбалансированной миски. Для этого нужно отказаться от добавленного сахара и увеличить потребление белка.
Лучше всего дополнить овсянку ягодами и фруктами. Чтобы увеличить содержание белка в овсянке, используйте молочные продукты вместо воды и добавьте яйцо. Орехи и греческий йогурт станут еще одним отличным дополнением к миске.
В 100 г продукта содержится:
калорий — 102
углеводы — 18,3 г
клетчатка — 2,73 г
белок — 3,56 г
жиры — 1,76 г
По словам эксперта, смузи могут быть отличным источником фруктов, клетчатки и фитонутриентов. Они могут быть богаты насыщающими питательными веществами, такими как белок. Также могут способствовать росту полезных бактерий в кишечном микробиоме.
Чтобы максимизировать содержание белка и клетчатки в смузи, стоит добавлять молочные продукты, ореховую пасту, семена, греческий йогурт и листовую зелень. Это также добавляет немного полезных жиров и помогает компенсировать высокое содержание углеводов во фруктах.
В 350 г смузи, приготовленном из клубники, банана и обезжиренного йогурта, могут содержаться следующие питательные вещества:
калорий — 226
углеводы — 52 г
клетчатка — 3,12 г
белок — 2,98 г
жиры — 0,49 г
витамин С — 18 мг
витамин В6 — 0,38 мг
Итог тако, что независимо от того, что вы выберете, обязательно включите достаточное количество белка, клетчатки и полезных жиров в свой рацион.
