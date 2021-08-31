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Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперты отметили, какой алкоголь можно разбавлять водой
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Эксперты отметили, какой алкоголь можно разбавлять водой

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, какой алкоголь можно разбавлять водой, и будет ли от этого реальная польза.

сегодня, 01:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Алкоголь в больших количествах серьезно вредят здоровью, поэтому им не стоит увлекаться, да и не все спиртные напитки можно разбавлять водой, чтобы снизить крепость. Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, в каких случаях это допустимо.

Эксперты отметили, какой алкоголь можно разбавлять водой

Какой спиртной напиток можно разбавлять водой (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что напитки бочковой крепости, а они бывают более 60 градусов, например, виски, можно разбавить водой комнатной температуры, если для человека напиток слишком крепкий из-за неразвитых и неадаптированных рецепторов. 

Эксперт по алкоголю Евгений Аристов рассказал, что в таких случаях, можно разбавить напиток до комфортного градуса, но добавлять нужно мало воды. На 50 мл — это 1-2 чайные ложки воды, то есть в соотношении 1:5. И лед добавлять уже не нужно. А вообще, по словам эксперта, лучше всего крепкие напитки (водку, коньяк, виски) нормально закусывать, а не разбавлять водой. 

Гастроэнтеролог также подчеркнул, что сангрия, например, разбавляется по умолчанию и в итоге получается слабоалкогольный приятный коктейль. А вот добавлять воду в крепленое вино или марочный портвейн точно не стоит, потому что это порча продуктов. Лучше просто контролировать дозу таких напитков, чтобы сохранить здравый рассудок и хорошее самочувствие.

Напомним, ученые нашли в мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Имперского колледжа Лондона сделали заявление о том, что употребление спиртных напитков в соответствии с рекомендациями здравоохранительных ведомств так же способно вызывать изменения, которые могут навредить организму. Это значит, что "безопасного" уровня, ниже которого алкоголь не оказывает токсического действия, нет.


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Источник: https://showdream.org/novosti/zdorove-i-krasota/17183-eksperty-rasskazali-kakoy-alkogol-mozhno-razbavlyat-vodoy.html
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