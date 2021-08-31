Эксперты отметили, какой алкоголь можно разбавлять водой

Алкоголь в больших количествах серьезно вредят здоровью, поэтому им не стоит увлекаться, да и не все спиртные напитки можно разбавлять водой, чтобы снизить крепость. Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов рассказал, в каких случаях это допустимо.

Какой спиртной напиток можно разбавлять водой (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что напитки бочковой крепости, а они бывают более 60 градусов, например, виски, можно разбавить водой комнатной температуры, если для человека напиток слишком крепкий из-за неразвитых и неадаптированных рецепторов.

Эксперт по алкоголю Евгений Аристов рассказал, что в таких случаях, можно разбавить напиток до комфортного градуса, но добавлять нужно мало воды. На 50 мл — это 1-2 чайные ложки воды, то есть в соотношении 1:5. И лед добавлять уже не нужно. А вообще, по словам эксперта, лучше всего крепкие напитки (водку, коньяк, виски) нормально закусывать, а не разбавлять водой.

Гастроэнтеролог также подчеркнул, что сангрия, например, разбавляется по умолчанию и в итоге получается слабоалкогольный приятный коктейль. А вот добавлять воду в крепленое вино или марочный портвейн точно не стоит, потому что это порча продуктов. Лучше просто контролировать дозу таких напитков, чтобы сохранить здравый рассудок и хорошее самочувствие.

Напомним, ученые нашли в мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Имперского колледжа Лондона сделали заявление о том, что употребление спиртных напитков в соответствии с рекомендациями здравоохранительных ведомств так же способно вызывать изменения, которые могут навредить организму. Это значит, что "безопасного" уровня, ниже которого алкоголь не оказывает токсического действия, нет.

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