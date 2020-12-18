Эффективный способ, который поможет не располнеть за праздники

Новогодние праздники приносят нам не только много радости и удовольствия, но и пару лишних килограммов после. Но есть метод, который поможет не допустить нежелательных последствий.

Как не набирать лишний вес. Фото: unsplash

Учеными было проведено исследование, в ходе которого они сделали невероятное открытие. Моторный белок, который есть в клетках животных и человека, имеет ключевое значение для обмена веществ и правильной работы мышц. Так, эксперты в ходе своего эксперимента узнали, что этот белок выключается, если мышцы неактивны.

Получается, что любое движение нашего тела несет огромную пользу для организма. Потому что, если мышцы не работают, то нарушается работа метаболизма. Так случается даже когда мышцы были задействованы на протяжении короткого времени. Такими выводами поделился автор этого исследования профессор Роджер Кук.

Дабы не располнеть за новогодние праздники, необходимо как можно больше двигаться. Подойдет даже обычная растяжка, ерзание на диване, вставание и даже использование мышц снова, чтобы сесть. Ведь во время этих простых действий ваш организм сжигает энергию.

Например, пока по телевизору идет реклама, можно сделать 10-20 приседаний или покачать пресс. Любое движение имеет огромное значение для вашего тела и здоровья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как не поправиться после новогодних праздников. Не за горами новогодние праздники, а значит вероятность набрать пару лишних килограммов в разы увеличивается. Однако не спешите переживать по этому поводу, ведь квалифицированный врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова знает способ, который поможет этого не допустить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!