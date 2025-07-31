Едите много арбуза: это может привести к неожиданному побочному эффекту

Арбуз отлично освежает в летнюю жару, однако большое количество продукта может вызвать определенные проблемы. Диетологи отмечают, что безопасно можно употреблять две порции арбуза (до 300 г мякоти – ред.) ежедневно, однако никогда не стоит соблюдать диету, которая включает только один вид пищи.

Арбуз. Иллюстративное фото

По словам диетолога Лары Витсон в Кливлендской клинике, очищение организма арбузом – это каприз, как и любая другая, и оно лишит ваш организм других питательных веществ, необходимых для должного функционирования, пишет издание Independent.

Арбуз считается продуктом с высоким содержанием FODMAP. Отмечается, что это группа короткоцепочечных углеводов, которые плохо всасываются в тонком кишечнике и могут вызвать дискомфорт у некоторых людей, особенно тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника. Специалисты отмечают, что определенные сахара могут вызвать кишечный стресс.

Однако существуют и другие угрозы. Врачи не советуют употреблять арбуз людям, склонным к мигреням. Это объясняется тем, что в арбузе много тирамина, природной аминокислоты, которая может его спровоцировать.

В других редких случаях арбуз может вызвать серьезную реакцию у людей с аллергией на травы или амброзию. Осторожными нужно быть и людям с диабетом, ведь арбуз содержит около 17 г сахара. Это гораздо больше, чем в других ягодах, богатых антиоксидантами, но гораздо меньше, чем в ананасе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что некоторые из овощей не так полезны — если их неправильно приготовить или употреблять в сыром виде, может возникнуть серьезная угроза для здоровья. Проблема в том, что некоторые овощи содержат природные токсины, которые способны вызвать отравление, а в отдельных случаях могут привести к смерти.



